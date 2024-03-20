Türkiye Varlık Fonu, ilk uluslararası İslami finansman işlemini tamamladı Türkiye Varlık Fonu, Sharjah Islamic Bank ile 3 yıl vadeli olmak üzere 100 milyon dolar değerinde murabaha finansmanı anlaşması imzaladı.

AA

Türkiye Varlık Fonu (TVF), Sharjah Islamic Bank (SIB) ile 3 yıl vadeli olmak üzere 100 milyon dolar değerinde murabaha finansmanı anlaşması imzalayarak ilk İslami finansman işlemini gerçekleştirdi.

TVF'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, TVF, SIB ile 3 yıl vadeli olmak üzere 100 milyon dolar değerindeki murabaha finansmanı anlaşmasıyla ilk İslami finansman işlemini gerçekleştirdi.

"Dünyada bir varlık fonuna sağlanan ilk karşılıklı murabaha finansmanı" olma niteliği taşıyan işlem, şubatta rekor taleple tamamlanan eurobond ihracı sonrasında uluslararası piyasaların Türkiye ekonomisine duyduğu güveni perçinleme niteliği taşıyor.

Dünya genelinde bir ilk

SIB Üst Yöneticisi (CEO) Mohamed Abdalla da dünya genelinde ilk defa bir devlet varlık fonuna yönelik ikili bir murabaha finansmanı sağlayarak Türkiye'yi desteklemekten memnuniyet duyduklarını kaydederek şöyle konuştu:

Bu işbirliğinin, Türkiye'de uluslararası İslami finansman fırsatlarının derinliğinin artmasına önemli ölçüde katkı sağlayacağı inancındayız. Bu aynı zamanda Türkiye gibi ülkelerin stratejik kuruluşlarının finansman ihtiyaçlarına yanıt verme kararlılığımızın da bir göstergesi niteliğindedir.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)