Türkiye Varlık Fonu'nun ekonomiye katkısı artıyor

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Türkiye Varlık Fonu (TVF) Yönetimi AŞ Genel Müdürü Salim Arda Ermut, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda TVF Yönetim Anonim Şirketi ile TVF'nin 2023 Yılı Mali Tabloları ve Faaliyetleri ile İlgili Denetim Raporlarının Sunulduğuna Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'nin görüşmelerinde, milletvekillerinin sorularını cevapladı.

TVF Genel Müdürü Arda Ermut, yaptığı sunumda, Fon'un kurulduğu günden bugüne portföyünde yer alan şirketlerin katma değer oluşturduğunu belirterek, fonun stratejik hedeflerine, finansal performansına ve ekonomik katkılarına dikkat çekti.

"FON EKONOMİK İSTİKRARA KATKI SAĞLIYOR"

Türkiye Varlık Fonu’nun ekonomik istikrara önemli katkılar sağladığına dikkat çeken TVF Genel Müdürü Arda Ermut, “Bugüne kadar tüm iş süreçlerimizi geliştirerek karlılığımızı artırdık, portföyümüzdeki hiçbir şirketi satmadık.” şeklinde açıklama yaptı.

SAHİPLİK ORANI ARTAN ŞİRKETLER

Türkiye Sigorta, Halkbank, Vakıfbank, Türkiye Hayat Emeklilik, Türk Telekom ve Turkcell ile son olarak Kardemir şirketlerinin de sahiplik oranlarının arttığının altını çizen Ermut, 2025 itibarıyla portföyün 7 farklı sektörden 31 şirket, 2 lisans ve 46 gayrimenkulden oluştuğunu bildirdi.

"TÜRKİYE SİGORTA'NIN DEĞERİ ARTTI"

TVF yatırımlarının gücünü gösteren örnekler arasında Türkiye Sigorta ve Türk Telekom’un değer artışı öne çıktı.

Ermut, bu şirketlerde temettü sonrası değer artışının Türkiye Sigorta için TVF’nin payına tekabül eden hisse değeri ve elde edilen temettü gelirleri ile birlikte değerlendirildiğinde yaklaşık 1,65 milyar dolar ve Türk Telekom’un payına tekabül eden değer artışının ise 900 milyon dolar seviyesine ulaştığını belirtti.

"EUROBOND İHRACIMIZ 14,5 KAT GİBİ REKOR TALEPLE GERÇEKLEŞTİ"

Ermut, 2023-2024 yıllarında gerçekleştirdikleri önemli faaliyetlere değinerek, 2023'te Türkiye Katılım Sigorta ve Türkiye Katılım Hayat şirketlerinin faaliyet izni alarak prim üretmeye başladığını ve söz konusu yılı net karla kapattıklarını bildirdi. Ermut, bu dönemde kamu bankalarına 111,7 milyar lira sermaye artışı sağlandığını dile getirerek şöyle konuştu:

2024'ün birinci çeyreğinde TVF tarihinde bir ilk olan 500 milyon dolar ve 5 yıl vadeli Eurobond ihracımız 14,5 kat gibi rekor taleple gerçekleşti. Aynı çeyrekte, 100 milyon dolar değerinde 3 yıl vadeli murabaha finansman işlemi başarılı şekilde tamamlandı. 2024'ün son çeyreğine gelindiğinde ise Hazine ve Katılım bankaları dışında ilk defa bir Türk kuruluşu olarak TVF uluslararası sukuk piyasalarına giriş yaparak 14 kat talep çarpanıyla 750 milyon dolar ve 5,25 yıl vadeli sukuk ihracını gerçekleştirdi.

"ÜLKEMİZİN EKONOMİK İSTİKRARINA SUNDUĞUMUZ KATKIDAN GURUR DUYUYORUZ"

Ermut, sunumunda TVF’nin yatırımlarından duyduğu gururu da dile getirdi.

Ermut, TVF’nin büyüme hedefleri doğrultusunda çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini belirterek, “Ülkemizin ekonomik istikrarına sunduğumuz katkıdan gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

"VARLIKLAR, 2023 SONU İTİBARIYLA 318 MİLYAR DOLARA ULAŞMIŞTIR"

Ermut, TVF'nin konsolide mali sonuçlarına göre önemli büyüme kaydettiğine dikkati çekerek, "Türkiye Varlık Fonunun misyonları arasında yer alan 'varlıklara değer katma' misyonunun sonucu finansal tablolara da yansımış ve bu çerçevede 2022 sonu itibarıyla 5,6 trilyon lira olan varlıklar yaklaşık yüzde 67 artarak 9,4 trilyon liraya ulaşmıştır. Türk lirası bazında büyümenin yanı sıra aynı zamanda dolar cinsinde de varlıkların değerinin arttığı görülmektedir. 2022'de 300 milyar dolar olan varlıklar 2023 sonu itibarıyla 318 milyar dolara ulaşmıştır." diye konuştu.

DENETİM SÜRECİNE DAİR BİLGİ VERDİ

Türkiye ekonomisine stratejik yatırımlarla değer katmayı amaçlayan TVF, her yıl gerçekleştirdiği üç aşamalı denetim yapısının son ayağı olan 2023 Yılı Mali Tabloları ve Faaliyetleri ile İlgili Denetim Raporlarını TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sundu.

Denetim sürecinin geciktiğine yönelik eleştirilere yanıt veren Ermut, tarih güncellemesi içeren kanun değişikliği tasarısının TBMM'ye gelmesi halinde gerekli desteği vereceklerini de belirtti.

FONUN MİSYONU

Ermut, burada TVF borçlanma programının yatırım ihtiyaçlarına ve nakit akışına göre şekillendiğini söyledi. Arda Ermut, fonun misyonunu şu sözlerle özetledi:

Stratejik yatırımlarımızla Türkiye’den bölgesel ve küresel liderler çıkarılmasını destekliyor, finansal piyasaların gelişimine katkı sağlıyoruz. Amacımız, gelecek nesillere ekonomisi güçlü bir ülke bırakmak.

321 MİLYAR TL KÂR

TVF’nin portföyünde finansal hizmetlerden teknolojiye, ulaştırmadan enerjiye kadar toplam 31 şirket, 2 lisans ve 46 gayrimenkul bulunduğu açıklandı.

"GELECEĞE GÜVENLE BAKIYORUZ"

TVF’nin finansal performansını değerlendirerek, konsolide net dönem kârının 225 milyar TL’den yaklaşık 321 milyar TL’ye çıktığını belirten Ermut, “Fon’un özkaynakları 914 milyar TL’den yaklaşık 1.5 trilyon TL’ye yükselerek önemli bir büyüme gösterdi. TVF’nin güçlü bilançosu, sağlıklı nakit akışı ve büyüme hedefleri sayesinde geleceğe güvenle bakıyoruz.” dedi.

"ŞANS OYUNLARINDAN KAYNAK YÜZDE 66 ARTTI"

TVF’nin şans oyunları yönetim modelini modernize ettiğini belirten Ermut, kamuya aktarılan kaynakların yüzde 66 artarak 931 milyon dolara ulaştığını söyledi. Ayrıca yasa dışı bahisle mücadelede sağlanan başarıya dikkat çeken Ermut, “Sunulan yeni model, yasa dışı bahisle mücadaleye ciddi katkı sağlıyor.” dedi.

TEKLONOJİ YATIRIMLARI

TVF’nin teknoloji alanındaki yatırımlarını da vurgulayan Ermut, Türkiye Teknoloji Fonu (TTF) ile Türkiye’deki girişim sermayesi ekosistemini desteklediklerini belirterek, “TTF, tohum öncesinden ileri aşamalara kadar teknoloji girişimlerine yatırım yapıyor. Amacımız, Türkiye’nin stratejik ve teknolojik bağımsızlığını güçlendiren lider şirketler yetiştirmek.” dedi.