Türkiye ve AB, Tek Pazar Programı'nı imzaladı İşletmelerin, 2021-2027 döneminde pazarlara erişiminin kolaylaştırılması hedefleniyor.

AA

Ankara ile Brüksel arasında önemli bir anlaşmaya imza atıldı.

2021-2027 yıllarında Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin (AB) Tek Pazar Programı'na katılımını sağlayan anlaşmaya onay verildi.

Türkiye ile AB arasında anlaşma

AB Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu anlaşma Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ile AB İç Pazar, Sanayi, Girişimcilik ve KOBİ'ler Genel Müdürü Kerstin Jorna tarafından çevrim içi törenle imzalandı.

Törende Büyükelçi Bozay'a, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkan Yardımcısı Fatih Gökyurt eşlik etti.

"Tüm paydaşlar için önemli bir kaldıraç vazifesi görecek"

Türkiye'nin 2021-2027 döneminde Tek Pazar Programı’na katılımına ilişkin değerlendirme yapan Bozay, AB ve Türkiye’nin, ticaret, imalat, girişimcilik ve sanayi alanlarında uzun bir ortaklık geleneğine sahip olduğunu vurguladı.

Büyükelçi Bozay, Türk ve Avrupalı şirketler ve girişimciler arasındaki ortaklıkları geliştiren Tek Pazar Programı’nın Türk ve Avrupa ekonomilerinin tüm paydaşları için önemli bir kaldıraç vazifesi göreceğini belirtti.

İşletmelerin pazarlara erişimi kolaylaşacak

Türkiye'nin de katılım sağladığı, daha önce ayrı bir program şeklinde yürütülmüş olan İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME), 2021-2027 döneminde Tek Pazar Programı'nın bir bileşeni olarak devam ediyor.

Tek Pazar Programı'nın bu bileşeniyle 2021-2027 döneminde işletmelerin pazarlara erişiminin kolaylaştırılması, girişimcilik ve girişimcilik becerileri kazanılmasının teşvik edilmesi, endüstrinin modernizasyonunun sağlanması, küresel ve toplumsal zorlukların ele alınması hedefleniyor.

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Türkiye'nin AB ile iş birliği daha güçlü olacak

Söz konusu bileşenle, turizm sektörü de dahil olmak üzere işletmelerin rekabet güçleri ve sürdürülebilirliklerinin artırılması amaçlanıyor.

İmzalanan anlaşmayla Türkiye'nin, 2021-2027 döneminde söz konusu alanlarda AB ile iş birliğini daha ileri noktaya taşıması öngörülüyor.