Türkiye ve Afrika arasındaki ticaret potansiyeli 26 milyar doları aşabilir

KAGİDER’in yürüttüğü online canlı yayın buluşmaları "Dijital Sohbetler", bu hafta "Afrika Kıtası, Girişimcilerin Yeni Rotası" başlığıyla gerçekleşti.

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği'nin (KAGİDER) etkinliğinde, Afrika'nın Türkiye ile ticarete sıcak baktığı ve aralarındaki mevcut ticareti çok daha geliştirebilmenin önünün açık olduğu vurgulandı.

Etkinliğin açılışında konuşan DEİK Türkiye-Ruanda İş Konseyi Başkanı ve DEİK Türkiye-Mozambik İş Konseyi Başkan Yardımcısı Erhan Barutoğlu, Afrika'nın sunduğu ekonomik fırsatlara değindi.

“AFRİKA, BÜYÜK FIRSATLAR İÇERİYOR”

Dünyanın diğer ülkeleri ve kıtaları açısından bakıldığında Afrika'da büyük ihtiyaçlar ve büyük fırsatlar bulunduğunun görüldüğünü aktaran Barutoğlu, Türkiye ile Afrika arasındaki ticaret hacminin 26 milyar dolar civarında olduğunu belirterek, "Son yıllarda Türk dizilerinin Afrika'ya girmesi, büyükelçiliklerin ve ticaret müşavirliklerinin açılması, 42 ülkede ikili ilişkiler için yoğun çalışmalar yapılması sayesinde Afrika'da Türkiye'ye sıcaklık ve merak duyulmaya başlandı." dedi.

"AFRİKA, YENİ FIRSATLARA AÇIK BİR PAZAR"

DEİK Afrika Koordinatör Başkan Yardımcısı Berna Akyıldız da Afrika'nın, pandeminin etkisiyle dünya ekonomisinin daraldığı bir zamanda yeni fırsatlara açık ve müthiş bir pazar olduğunu vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

"Ürettiğimiz her şeyi satabileceğimiz, her türlü sektörün iş yapabileceği bir kıta. Güven köprülerini kurarsanız iş yapmak giderek kolaylaşıyor. Afrikalılar Türk ürünlerini çok beğeniyor. Çünkü ürünlerimiz Avrupa'dan çok uygun fiyatlı, Çin'den daha kaliteli. Afrikalılar Türklerle iş yapmayı çok istiyor. Bütün dünyanın gözü Afrika'da ama Afrika'nın gönlü bizde."





"FİLDİŞİ SAHİLİ, TÜRK YATIRIMCILAR İÇİN FIRSATLAR BARINDIRIYOR"

Türkiye'nin Abidjan Büyükelçisi Yonca Özçeri ise Fildişi Sahili'nin dünyanın en büyük kakao üreticisi olduğunu hatırlatarak, "Ayrıca, tatlı patates, kaju fıstığı, Brezilya cevizi gibi ürünler üretilerek ihraç ediliyor. Petrol ve doğalgaz üretimi ve kıymetli maden üretimi var. Yüz yüze temas, birlikte zaman geçirmek, güven ilişkisi kurmak önemli. Türk malları Fildişi Sahili pazarında Avrupa pazarından daha uygun fiyatlı ürünler olarak biliniyor. Bu bölge medikal ürünler, sağlık turizmi, kozmetik, ev tekstili, hazır giyim, ev ve mutfak eşyası, yatırım, su ve elektrik dağıtım teknolojileri, lojistik, tarım gibi sektörlerde iş yapan girişimciler için fırsatlar barındırıyor."

"KADIN GİRİŞİMCİLERİ DIŞ TİCARETTE GÜÇLENDİRMELİYİZ"

KAGİDER Başkanı Emine Erdem, kadın girişimcileri dış ticarette güçlendirmenin önemine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Ülkemizde kadın girişimci oranı yüzde 13 civarında ve 71 bin ihracatçı firmanın sadece yüzde 7,3'ü kadınların sahip olduğu şirketler. Kadın girişimcilerin gelecek planlarının içinde, 'mevcut girişimler ile yurt dışında faaliyet gösterme' gündemi yüzde 64'lük oranla ön planda. Bu sonuçlar bize kadın girişimcileri dış ticarette güçlendirmek için yaptığımız çalışmaların, bu amaç için çizilecek yeni yol haritalarının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor."