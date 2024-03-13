Türkiye ve Küba arasında çifte vergilendirmeyi ve vergi kaçakçılığını önleme anlaşması Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Küba Cumhuriyeti Hükümeti arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması imzalandı.

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Türkiye ve Küba tohumlarını daha önce attığı, geliştirerek son aşamaya getirdiği vergi kaybının önüne geçecek önemli bir anlaşmayı imza altına aldı.

Anlaşmayı Türkiye adına Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Küba adına da Başbakan Yardımcısı Ricardo Cabrisas Ruiz imza altına aldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bir mesaj yayınlayarak Türkiye ile Küba arasında imzalanan Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması'nı duyurdu.

Bakanlık yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı:

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Küba Cumhuriyeti Hükümeti arasında İlk tur müzakereleri 4-8 Şubat 2002, ikinci tur müzakereleri 6-9 Haziran 2023 tarihlerinde yapılan Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması 13 Mart 2024 tarihinde imzalanmıştır.

İki ülkenin ekonomik ilişkilerine önemli katkı