Türkiye ve Somali'den petrol ve doğalgaz alanında iş birliği Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Abdirizak Omar Mohamed ile bir araya gelerek enerji alanında iş birliğini geliştirmek üzere hükümetlerarası anlaşma ve mutabakat zaptı imzaladı.

AA

Türkiye enerji konusundaki arayışlarını ve uluslararası iş birliklerini artırıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Abdirizak Omar Mohamed bir araya geldi.

Bayraktar, Mohamed ile petrol ve doğalgaz alanında iş birliğini geliştirmek üzere hükümetlerarası anlaşma ve mutabakat zaptı imzaladıklarını bildirdi.

Kara ve açık deniz bloklarında petrol ve doğalgaz alanında ikili iş birliği geliştirilecek

Bakan Bayraktar, yaptığı paylaşımda, Somalili mevkidaşı Mohamed ile Somali'nin kara ve açık deniz bloklarında petrol ve doğalgaz alanında ikili iş birliğini geliştirmeye yönelik görüştüklerini belirtti.

"Anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandı"

Bayraktar paylaşımda, yapılan görüşmeye dair şu ifadelere yer verdi:

Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Abdirizak Omar Mohamed ile Somali'nin kara ve açık deniz bloklarında petrol ve doğalgaz alanında ikili işbirliğini geliştirmek üzere bir hükümetlerarası anlaşma ve mutabakat zaptı imzaladık.

"Ortak faaliyetler gerçekleştireceğiz"

Bu anlaşma ile Somali'nin sahip olduğu kaynakları Somali halkına kazandırmak üzere ortak faaliyetler gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin Afrika Boynuzu'ndaki varlığını enerji alanındaki yeni iş birlikleri ile güçlendirmeyi hedefliyoruz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)