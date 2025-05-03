Türkiye ve Suriye, enerji alanında iş birliği yapacak

AA

İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi kapsamında İstanbul'da bulunan Suriye Enerji Bakanı Muhammed el-Beşir, Türkiye ile Suriye arasındaki enerji iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.

Muhammed el-Beşir, Türk şirketlerine ülkesinin enerji sektörüne yatırım çağrısında bulunarak, "Suriye'de enerjinin her alanına yatırım yapılabilir. Arama, sondaj, rafinaj, iletim, hatları ve santrallerin rehabilitasyonu, rafinerilerin yeniden inşası ve madencilik alanında çalışma imkanları mevcut." dedi.

SURİYE'YE ELEKTRİK DESTEĞİ

Türkiye'nin özellikle Suriye'nin kuzeyine elektrik alanında önemli yardımlarda bulunduğunu dile getiren el-Beşir, şunları kaydetti:

Şu anda Türkiye'den Suriye içine uzanacak 400 kilovoltluk hatla ilgili bir anlaşma imzalamak üzereyiz. Buna ek olarak Kilis ile Halep arasında uzanan doğalgaz hattı üzerinde de çalışıyoruz. Bu hattı hem Suriye hem de Türkiye tarafında yeniden işler hale getirmeye çalışıyoruz. Bu hat üzerinden Suriye içindeki elektrik üretim santrallerine günlük 6 milyon metreküp gaz temin edebiliriz. Bu da enerji durumunun iyileştirilmesine katkı sağlayacaktır.

REYHANLI İLE HAREM BÖLGESİ ARASINDA ELEKTRİK NATTI

El-Beşir, iki ülke arasında enerjiyle ilgili başka bir hattın da gündemde olduğunu belirterek, "Önümüzdeki günlerde onunla ilgili çalışmalar da başlayabilir. Şu anda hazırlık aşamasında. Bu hat, Reyhanlı ile Harem bölgesi arasında olacak. Türkiye tarafında bir trafo merkezi bulunuyor. İhale süreci tamamlandıktan sonra bu merkez üzerinden yaklaşık 80 megavatlık elektrik Suriye'nin kuzeyine ulaştırılacak." bilgisini paylaştı.

FOSFAT VE LİTYUM

Ülkesinin madencilik alanındaki hedeflerine de değinen el-Beşir, "Fosfat ve lityum gibi madenler üzerinde çalışmalar yapılacak." dedi.

DOĞALGAZ ARAMADA İŞ BİRLİĞİ İMKANI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın denizlerde doğalgaz arama konusunu da gündeme getirdiğini anımsatan el-Beşir, "Enerji alanında Suriye ile Türkiye arasında genel bir iş birliği çerçeve anlaşması imzalanacak." diye konuştu.

TÜRK ŞİRKETLERİNE ÇAĞRI

El-Beşir, Türk şirketlerine yatırım çağrısı yaparak, "Suriye'de enerjinin her alanına yatırım yapılabilir. Petrol ve doğalgaz arama, sondaj, rafinaj ve iletiminin yanı sıra elektrik hatlarının ve santrallerin rehabilitasyonu, rafinerilerin yeniden inşası ile madencilik alanında da çalışma imkanları mevcut." ifadelerini kullandı.