Türkiye ve Ukrayna savunma alanında ortak projeler üretecek

Türk şirketi LODOS Propulsion Enerji ile Ukrayna devlet savunma şirketi Ukroboronprom bünyesindeki gaz türbini üretim şirketi Zorya-Mashproekt, ortaklık anlaşması imzaladı.

Türkiye ve Ukrayna imzalanan sözleşme ile savunma alanında yeni iş birlikleri geliştirecekler.

Zorya-Mashproekt şirketinden yapılan açıklamada, Türk şirketi LODOS Propulsion Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ’nin temsilcileri ile Ukroboronprom yetkililerinin bir araya gelerek şirketin tesislerinde incelemelerde bulunduğu ifade edildi.

İŞ BİRLİĞİ ALANLARI İLE POTANSİYEL ORTAK PROJELER DEĞERLENDİRİLDİ

Görüşmede tarafların, sivil ve askeri ürünlerin üretimi ve tedarikinde iş birliği olanakları ile enerji ve altyapı alanında potansiyel ortak projeleri değerlendirdikleri belirtildi. Ayrıca tarafların, ilişkileri derinleştirmek için mutabakat imzaladıkları aktarıldı.

TEMASLAR, UKRAYNA DEVLET BAŞKANI'NIN İMZALADIĞI ANLAŞMA KAPSAMINDA

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in geçen hafta Türkiye’ye düzenlediği resmi ziyaret esnasında imzalanan anlaşma ile ikili görüşmeler başlamış oldu.

UKRAYNA DEVLET SAVUNMA ŞİRKETİ’NİN TÜRK PİYASASINA GİRMESİ İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM

Zorya-Mashproekt Üst Yöneticisi Denis Gordienko, eylül ayındaki Türkiye ziyareti sırasında tarafların iş birliği için karşılıklı ilgi gösterdiğini belirterek, imzalanan mutabakatın Zorya-Mashproekt'in Türk piyasasına girmesi konusunda yeni bir adım olduğunu kaydetti.