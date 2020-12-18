Türkiye yılda 1 milyar dolarlık çimento ihraç etti

Türk Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka, Türkiye’nin dünyadaki önemli çimento oyuncularından biri olduğunu söyledi.

Türk Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka, Türk Çimento'nun düzenlediği online basın toplantısında "Bu yıl yaklaşık 1 milyar dolarlık bir çimento ihraç ettik. Miktar olarak 30 milyon tona yaklaştı. Bu miktarlarla bu sene dünyanın ikinci büyük çimento ihracatçısı ülke haline geleceğiz. Avrupa'da birinci sırada hem kapasite hem satış anlamında. Dünyada en büyük 6. çimento sektörünü temsil ediyoruz. Türkiye'de yaklaşık 25-26 tane oyuncumuz var ve bütün oyuncularımızın işlettiği 60'ya yakın tesisi var." ifadelerini kullandı.

“FİYAT VE KALİTE AÇISINDAN TÜRK ÇİMENTOSU TERCİH EDİLİYOR”

Çimento sektörünün aslında ihracat çok yaygın bir alan olmadığını dile getiren Saka, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye dünyadaki en düşük çimento rakamına sahip. Bunun gelişimi için sektörümüzün attığı adımlar var. Fiyatın düşük olması gibi birçok unsur bizi ihracatta miktarın artmasına sebep veriyor. Sadece miktar değil kalite de çok önemli. Bugün Amerika'nın önemli büyük projelerine biz çimento gönderiyoruz. Amerika'nın çok alternatifi var ama hem fiyat hem kalite hem hizmet bizi diğerlerinde farklılaştırıyor."

“TÜRKİYE'DE İLK ÇİMENTO FABRİKASI 108 YIL ÖNCE DARICA'DA KURULDU”

Saka, Türkiye'de ilk çimento fabrikasının 108 yıl önce 1912'de Darıca'da, ikinci çimento fabrikasının Eskihisar'da kurulduğunu ve bu iki fabrikanın 20 bin ton yıllık üretim kapasitesi ile başladığının altını çizdi.