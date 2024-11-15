Türkiye'de 19 ilde 28 ova korumaya alındı

AA

Türkiye'deki ovaların amacı dışında kullanılarak toprak kaybı yaşanmaması için onaylı planlı alanlar ve tarım dışında kullanma izinli alanlar kapsam dışında tutulacak.

19 ildeki 28 ovayı içine alan, Bazı Ovaların Büyük Ova Koruma Alanı Olarak Belirlenmesine İlişkin Karar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Ayrıca Karar ile 27 ovanın sınırlarında değişikliğe gidildi.



"BÜYÜK OVA KORUMA ALANI"

Buna göre, tarımsal üretim potansiyeli yüksek, erozyon, kirlenme, amaç dışı veya yanlış kullanımlar gibi çeşitli nedenlerle toprak kaybı ve arazi bozulmalarının hızla geliştiği ovalar, "büyük ova koruma alanı" olarak belirlendi.

KAPSAM DIŞINDA TUTULANLAR

Ovaların sınırları içinde yer alan onaylı planlı alanlar ile bugün itibarıyla tarım dışı kullanma izni verilmiş alanlar, kapsam dışında tutuldu.

KORUMAYA ALINAN 9 İLDEKİ 28 OVA

-Aksaray'daki Babakonağı,

-Ankara'daki Türkhöyük ve Acıkuyu,

-Ardahan'daki Çıldır,

-Bolu'daki Sazakiçi,

-Burdur'daki Yazı,

-Çankırı'daki Çerkeş,

-Edirne'deki Keşan, İpsala, Tunca, Küçükdoğanca,

-Erzincan'daki Otlukbeli,

-Erzurum'daki Ünlükaya,

-Kayseri'deki Bünyan,

-Kırıkkale'deki Hamzalı ve Ocakbaşı,

-Muğla'daki Kuzyaka,

-Nevşehir'deki Ovaören ve Tepeköy,

-Siirt'teki Kurtalan,

-Sinop'taki Gökırmak ve Karasu,

-Sivas'taki Tekmen ve Kocakurt,

-Tokat'taki Artova,

-Uşak'taki Ulubey,

-Van'daki Çolpan ve Hasantimur ovaları.



