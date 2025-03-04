Türkiye'de başladı! Kripto varlık transferlerinde kimlik doğrulama zorunlu

AA

Türkiye'de hizmet sunan kripto para borsaları, kripto işlemlerinde şeffaflığı amaçlayan kimlik doğrulama düzenlemelerini hem yerel hem küresel hem de merkeziyetsiz cüzdanlardan yapılan transferler için uygulamaya başladı.

MASAK tarafından hazırlanan kripto varlık transferleri, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirler, iki aylık geçiş sürecinin ardından 25 Şubat itibarıyla yürürlüğe girdi.

FİNANSAL İŞLEMLERDE ŞEFFAFLIK AMAÇLANIYOR

Böylece, dünyada "travel rule" olarak da bilinen finansal işlemlerde şeffaflığı amaçlayan uygulamalara Türkiye'deki kripto para borsaları da dahil edildi.

15 BİN LİRA ÜZERİNDEKİ TRANSFERDE VERİLMESİ ZORUNLU OLAN BİLGİLER

Düzenlemeyle, kullanıcıların hizmet sağlayıcıları aracılığıyla 15 bin lira üzerinde yaptığı transfer işlemlerinde ad, soyadı, adres, cüzdan adresi, doğum yeri ve TC kimlik numarası gibi bilgilerden bazılarını sunması zorunlu kılındı.

Kullanıcıların gerekli bilgileri sunmaması halinde, borsalara işlemi iade etme veya reddetme, süreklilik halinde ilişki sonlandırma ve şüpheli işlem bildirimi hakkı tanındı.

KRİPTO PARA İŞLEMLERİNE SIKI TAKİP

Türkiye'de işlem gören şirketler gerekli altyapıyı tamamladıklarını, gereken yazılım güncellemelerini yaptıklarını, bu düzenlemeyle artık kripto para işlemlerine artık daha sıkı takip mekanizması geldiğini söylüyor.