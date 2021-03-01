Türkiye'de Bitcoin almak yasal mı? Hazine ve Maliye Bakanlığı Bitcoin açıklaması..

Türkiye'de Bitcoin almak yasal mı? Hazine ve Maliye Bakanlığı Bitcoin açıklaması..

Kripto para piyasasında yaşanan son gelişmelerle birlikte ani yükselişe geçen bitcoin, son dönemlerde oldukça revaçta. Peki Türkiye'de bitcoin almak yasal mı? İşte detaylar..

Günümüzde teknolojinin ilerlemesiyle birlikte sanal para, dijital para, kripto para kavramları da ortaya çıkmış ve ciddi bir gelişme göstermektedir.

Kripto paralar gerçek paralar gibi alışverişlerde kullanılabilmektedir. Bunların arasında ise en çok tercih edilen ve ilgi duyulanı "Bitcoin".

Bitcoin özellikle pandemi döneminde yükselmesiyle birlikte, yatırım yapmak isteyenlerin dikkatini çekiyor.

Ancak hukuki olarak detayları araştıranlar, bitcoin almak yasal mı? sorusunu merak ediyor.

Hazine ve Maliyet Bakanlığı konuya dair açıklamada bulundu. Peki bitcoin yasal mı? İşte detaylar..

TÜRKİYE'DE BİTCOİN ALMAK YASAL MI?

Bitcoinin yasal olduğu ülkeler, kripto paranın yasal olduğu ülkeler elbette bulunmaktadır. Örneğin Avrupa Birliği ülkelerinden Almanya, İsveç, Estonya, Birleşik Krallık kripto paraları yasal olarak kabul eden ülkelerdendir.

Ülkemizde bitcoin ve kripto paralara yatırım yapan bir çok girişimci bulunmaktadır. Türkiye'de kripto paraların yasal bir zemine oturtulması ve kripto paraların vergilendirilmesi çalışmaları halen devam etmektedir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan kripto paraya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Kripto paralarla ilgili dünya genelinde oluşan kaygıları biz de paylaşıyoruz. Konuya ilişkin gelişmeler ve ülkemizdeki durum, Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Bu çerçevede Bakan Yardımcımız başkanlığında; Merkez Bankası, BDDK, SPK ve ilgili diğer kurumlarla işbirliği halinde çalışmalar yürütülmektedir."