Türkiye'de buğday arzında sıkıntı beklenmiyor Türkiye'de yeni sezonda buğday arzı ve un üretimiyle ilgili sıkıntı yaşanmayacağı görüşü hakim. Üreticiler, açıklamalarında buğday stoklarının yeterli olduğunu belirtiyor.

AA

Hububat Tedarikçileri Derneği (HUBUDER) Yönetim Kurulu Başkanı Gülfem Eren, bu sezon dünya genelinde buğday üretiminin iyi olmasının beklendiğini söyledi.

Dünyada üretimle beraber tüketimin de arttığına işaret eden Eren, geçen yıl fiyatların oldukça düşük olduğu ve arzda sıkıntı yaşanmayan bir dönem geçirildiğini aktardı.

Eren, açıklamasında dünya buğday fiyatlarının salgın öncesi seviyelere düşmemekle birlikte, şu anda dünya buğday fiyatları düşük seviyede olduğunu da sözlerine ekledi.

"Türkiye'de üretim oldukça iyi"

Eren, Türkiye'de de geçen sene dünyada olduğu gibi üretimin oldukça iyi olduğunun altını çizerek, değerlendirmede bulundu:

Bu sene de lokal bazlı bazı kuraklık problemleri olmakla son gelen yağışlarla hasatla ilgili olumlu gelişmeler oldu ve yine iyi bir üretim bekliyoruz. Türkiye geçen seneden iyi bir stokla sezona giriyor. Dolayısıyla yeni sezonda arzla ilgili hiçbir sıkıntımız olmayacağını düşünüyoruz.

"Stoklar yeterli"

Hem stokların olması hem de bu yıl üretimin iyi olması nedeniyle Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) müdahale alım fiyatlarının yüksek olmasını beklemediklerini söyleyen Eren, devletin yeniden stok yapmak istemeyeceğini belirterek şöyle konuştu:

Dünya buğday fiyatları salgın öncesi seviyelere düşmemekle birlikte, şu anda dünya buğday fiyatları düşük seviyede. Tedarikçiler olarak bu sezonda da mümkün olduğu kadar devletin yükünü hafifletmeyi ve stok yapmayı arzu ediyoruz.

"Geçen yıl bereketli bir sezon yaşandı"

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan ise geçen yıl bereketli bir sezon yaşandığını ve buğday stoklarının yüksek seviyelerde olduğunu hatırlattı.

"Un üretiminde sıkıntı yaşanmayacak"

Stokların sektör temsilcilerinin önünü görebilmesi açısından önemli olduğunun altını çizen Tezcan, şu ifadeleri kullandı:

Bu sene kuraklık endişeleri az da olsa sürüyor. Bundan dolayı ürünün stres altında olacağını düşünüyoruz. Verimlerin geçen yıldan bir miktar az olacağını ama kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalmayacağımızı öngörüyoruz. Ülkemiz açısından bereketli bir sezon olacağını umut ediyorum. Türkiye'nin elindeki buğday bu yılki un üretimi için yeterli seviyede.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)