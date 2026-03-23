Türkiye'nin en fazla yastık altı altın biriktiren şehirleri

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan son veriler, Türkiye'de en fazla yastık altı altın biriktiren illeri ortaya koydu.

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları küresel enflasyon ve altın piyasasına olası etkileri, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

BDDK'nın listesi ise tasarruf alışkanlıklarındaki bölgesel eğilimleri net bir şekilde ortaya koyuyor.

EN FAZLA YASTIK ALTI ALTIN ANTALYA'DA

BDDK verilerine göre 2026 yılı başı itibarıyla Türkiye'de yastık altı altının en fazla olduğu il, yaklaşık 43,6 milyar TL ile Antalya oldu.

YASTIK ALTI ALTIN BİRİKİMİ EN FAZLA OLAN İLLER:

1- Antalya: 43,64 milyar lira

2- Bursa: 42,85 milyar lira

3- Kocaeli: 34,73 milyar lira

4- Konya: 29,50 milyar lira

5- Adana: 22,40 milyar lira

6- Balıkesir: 20,74 milyar lira

7- Muğla: 20,50 milyar lira

8- Mersin:﻿ 20,46 milyar lira

9- Manisa: 16,50 milyar lira

10- Eskişehir: 16,37 milyar lira