Türkiye'de enflasyona rağmen şirketlerin kârlılık oranları dikkat çekiyor

Ülkemizdeki şirketlerin peş peşe artan kâr oranı açıklaması, Almanya'da gündem oldu. Konuyu mercek altına alan Handelsblatt gazetesi, "Bu nasıl olabilir?" diye sordu.

Türkiye'de yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 61,14 olarak gerçekleşti.

2022 yıl sonu enflasyon beklentisini güncelleyen Merkez Bankası, tahminini yüzde 23,2'den yüzde 42,8'e çıkardı.

Almanya basınından Handelsblatt gazetesi, enflasyon oranına rağmen Türkiye'deki şirketlerin kârlılık oranına dikkat çekti.

Almanya'da Türkiye sorgusu: Bu nasıl olabilir

ABD'de ve Avrupa'da resesyon tehdidinin devam ettiği, Alman ekonomisinin ilk çeyrekte sadece yüzde 0,2 oranında büyüdüğü kaydedildi.

Böyle bir dönemde Türkiye'de de enflasyon artarken, şirketlerin kârlarının da eş zamanlı olarak yükseldiği belirtilerek, "Bu nasıl olabilir?" sorusu yöneltildi.

Açıklanan kârlara dikkat çektiler

Ford Otosan'ın, geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde 180 milyon euro (2,8 milyar lira) net kâr elde ettiği; bunun, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54 daha fazla olduğu ifade edildi.

Akbank'ın, ocak-mart arasında geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 297 ve son çeyreğe göre de yüzde 68 artışla yaklaşık 8 milyar lira (515 milyon euro) net kârın sahibi olduğu bilgisi paylaşıldı.

Disiplinli fiyat politikası, ihracat ve yurt içi satışların artması...

Tat Gıda'nın ise kârının üç katına çıktığı, Aselsan'ın net kârının yüzde 37, Otokar'ın yüzde 87, Garanti Bankası'nın yüzde 206 ve Kardemir’in yüzde 121 kâr artışı kaydettiğine vurgu yapıldı.

Bazı şirketlerin maliyetleri kısarak disiplinli fiyat politikası izlediği, kârlardaki artışın yalnızca ihracattan değil, yurt içi satış oranlarının artmasından da kaynaklandığı notuna yer verildi.

Öte yandan Türkiye ekonomisinin, 2020 yılında büyüyen birkaç ekonomiden biri olduğu anımsatılarak, şu tespitlerde bulunuldu:

"Göç, ülkeye döviz getiriyor"

"Birçok ülke Ukrayna'daki savaştan ekonomik açıdan zarar görürken, kısmen avantaj elde eden ülkelerden biri de Türkiye oldu. Türkiye, şimdiye dek Rusya'ya karşı herhangi bir yaptırım uygulamadı.

Göç, ülkeye döviz getiriyor. Pek çok Rus ve Ukraynalı şu anda İstanbul ve Akdeniz'de daire satın alıyor. Türk otel dernekleri, saldırılara rağmen bu yıl yaklaşık 7 milyon Rus turist bekliyor. Aynı zamanda şirketler, kriz zamanlarında nasıl para kazanılacağını biliyor.

"Birçok Türk yönetici piyasalar konusunda usta"



Her büyük şirkette riskten korunmak için gelir ve giderleri güvence altına alan departmanlar var. Birçok Türk yönetici, piyasaları yakından takip etme konusunda usta."



