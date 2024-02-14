Türkiye'de istihdam oranı son 19 yılın en yükseğine çıktı TÜİK'in son açıkladığı verilere göre, istihdam sayısı ve oranında Cumhuriyet'in 100. yılında rekor rakamlara ulaşıldı.

AA

Türkiye ekonomi politikası, istihdamı ilk sıraya koyuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Türkiye, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında istihdam sayısını 32 milyon 56 bine yükselterek rekor seviyeye çıktı.

2023'ün son ayında kaydedilen yüzde 48,8'lik istihdam oranı, son 19 yılın en yükseği olarak kayıtlara geçti.

Türkiye genelinde 15 ve yukarı yaş grubunda işsiz sayısı Aralık 2023'te, bir önceki aya göre 12 bin kişi düşerek 3 milyon 98 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı da söz konusu dönemde 0,1 puan azalarak yüzde 8,8'e geriledi.

İstihdam sayısı ve oranında ise Cumhuriyet'in 100. yılında rekor verilere ulaşıldı.

Aralık 2023'te istihdamda Cumhuriyet rekoru

Aralık 2023'te istihdam, 32 milyon 56 bin kişiye ulaşarak Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı. İstihdam sayısı, Aralık 2022'de 31 milyon 340 bin, Aralık 2021'de 30 milyon 31 bin olarak kaydedilmişti.

2005'ten itibaren aylık olarak açıklanmaya başlanan istihdam oranında da Aralık 2023 itibarıyla 19 yılın en yüksek seviyesi görüldü. Söz konusu ayda istihdam oranı yüzde 48,8'e ulaştı. Bu oran Aralık 2022'de yüzde 48,1, Aralık 2021'de yüzde 46,8 ve Aralık 2005'te yüzde 39,9 olarak hesaplanmıştı.

Kadın istihdamında rekor

Kadın ve erkeklerin istihdam durumu incelendiğinde de bazı veriler rekor olarak belirlendi.

Erkek istihdam sayısı Aralık 2023'te 21 milyon 476 bin olurken istihdam oranı yüzde 66,1 olarak hesaplandı.

Kadınlarda ise söz konusu dönemde, hem istihdam sayısında hem de istihdam oranında en yüksek seviyeye ulaşıldı.

Bu dönemde, kadın istihdamı 10 milyon 580 bini gördü ve istihdam oranı yüzde 31,9'a yükseldi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)