Türkiye'de kadınlar erkeklerden daha az kazanıyor! En büyük fark üniversite mezunları arasında Açıklanan istatistiklere göre kadınların istihdamının ve kazancının erkeklerden daha düşük olduğu belirlendi. Türkiye'de tüm eğitim düzeylerinde kadınların kazancı, aynı eğitim düzeyindeki erkeğe göre daha düşük kalmaya devam ediyor.

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı "İstatistiklerle Kadın, 2023" çalışması, Türkiye'de erkeklerin kazanç açısından kadınlara göre daha avantajlı olduğunu ortaya koydu.

TÜİK verilerine göre geçen yıl cinsiyetler arası ücret veya kazanç farkı, tüm eğitim düzeylerinde erkek lehine gerçekleşti.

Cinsiyetler arası ücret veya kazanç farkı, erkek ve kadın arasındaki ücret veya kazanç farkının erkek ücret veya kazancına yüzdesel oranı olarak tanımlanıyor.

En yüksek fark yüzde 17,1 ile yükseköğretim mezunlarında

Kazanç Yapısı İstatistiklerine göre, yıllık ortalama brüt ücret-maaş ile hesaplanan gösterge için en yüksek fark yüzde 17,1 ile yükseköğretim mezunlarında yaşanıyor.

Erkeğin maaşı 5 bin 130 lira daha fazla

Buna bir örnek vermek gerekirse üniversite mezunu bir kadın çalıştığı işte 30 bin lira maaş alırken, aynı eğitim düzeyindeki aynı işi yapan bir erkek 5 bin 130 lira farkla toplam 35 bin 130 lira maaş alıyor.

Kadın ve erkek arasındaki en düşük fark ise yüzde 12,4 ile yine ilkokul ve altı mezunlarda gerçekleşti.

En düşük fark ilkokul ve altı mezunlarda

Yıllık ortalama brüt kazanç ile hesaplanan gösterge için ise, en yüksek fark yüzde 19,6 ile lise mezunlarında, en düşük fark ise yüzde 14,5 ile ilkokul ve altı mezunlarda gerçekleşti.

Kadınların iş gücüne katılımı erkeklerden daha az

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre ise 2022 yılında 15 ve daha yukarı yaştaki nüfusun işgücüne katılma oranının yüzde 53,1 olduğu görüldü. Bu oran kadınlarda yüzde 35,1, erkeklerde ise yüzde 71,4 oldu.