Türkiye'de kendi evinde oturanların oranı: Yüzde 56,2 İstatistiklerle Aile 2023 verileri yayınlandı. Ortalama hanehalkı büyüklüğü 3,14 oldu. Pek çok konuda bilgi sunan istatistiklerin çıktılarından birisi de ev sahibi ve kiracı oranı oldu.

AA

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) gelir ve yaşam koşulları araştırması sonuçlarına göre, 2023 yılında konutun mülkiyet durumları incelendiğinde, fertlerin yüzde 56,2'sinin oturduğu konutun kendilerine ait olduğu görüldü.

Türkiye'de fertlerin yüzde 27,8'inin ise kiracı olduğu görüldü.

Lojmanda oturanların oranı yüzde 0,9 olurken kendi konutunda oturmayıp kira ödemeyenlerin oranı ise yüzde 15,1 olarak gerçekleşti.

Konutun izolasyonundan dolayı ısınamama en çok karşılaşılan konut ve çevre problemi oldu

Gelir ve yaşam koşulları araştırması sonuçlarına göre fertlerin yüzde 32,6'sının 2023 yılında konutunda izolasyondan dolayı ısınma sorunu yaşadığı, yüzde 32'sinin sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pencere çerçevesi vb. nedenlerle sorun yaşadığı ve yüzde 19,8'inin trafik veya endüstrinin neden olduğu hava kirliliği, çevre kirliliği veya diğer çevresel sorunlar yaşadığı görüldü.

2022 yılı verileri

Gelir ve yaşam koşulları araştırması sonuçlarına göre, 2022 yılında konutun mülkiyet durumları incelendiğinde, fertlerin yüzde 56,7'sinin oturduğu konutun kendilerine ait olduğu, yüzde 27,2'sinin ise kiracı olduğu görülmüştü.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)