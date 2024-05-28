Türkiye'de moto kuryeler en fazla mesaiyi akşam saatlerinde yapıyor Ticaret Bakanlığı yayınladığı e-ticaret raporu ile Türkiye'deki "hızlı ticaret" ile ilgili tüm verileri bildirdi. Rapora göre, 18.00-00.00 saatlerindeki sipariş yoğunluğu moto kuryelere akşam mesaisi yaptırdı.

AA

Ticaret Bakanlığı'nın e-ticaret alanında yaşanan gelişmelere yer verdiği "Türkiye'de e-Ticaretin Görünümü Raporu"ndan derlediği bilgiye göre, son yıllarda özellikle "hızlı ticaret" kavramı öne çıktı.

Hızlı ticaret, 1 saat veya daha kısa sürede teslim edilen siparişleri kapsıyor.

Türkiye'de teslimatın genellikle moto kuryelerce gerçekleştirildiği hızlı ticaretin hacmi artmaya devam ediyor.

Bu şekilde yapılan hızlı ticaretin hacmi 2022 yılında 63,3 milyar lira iken geçen yıl yüzde 99,2 artışla 126,1 milyar liraya ulaştı.

Hızlı ticaretin en fazla yapıldığı iller

İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Antalya hızlı ticaretin en fazla yapıldığı iller olarak sıralandı.

Siparişlerin yarıdan fazlası yemek için

Hızlı ticaret hacminin sektörel dağılımına bakıldığında, geçen yıl en büyük payı yüzde 58 ile yemek siparişleri aldı.

Bunu yüzde 26 ile gıda ve süpermarket sektörü, yüzde 12,5 ile platform aracılığıyla yapılan market alışverişleri izledi.

Çiçekçiliğin hızlı ticaret içinde payı yüzde 2,6 iken diğer ürünlerde bu oran yüzde 0,9 düzeyinde gerçekleşti.

En çok satılan ürünler

Market alışverişlerinde hızlı ticaret yoluyla en çok satılan ürünler çay, kahve, şekerleme, çikolata, bebek bezleri ve kuruyemiş oldu.

Uzun tatil dönüşlerinde siparişler arttı

Günlük bazda hızlı ticaret işlem sayılarına bakıldığında ise bayram gibi uzun tatil dönüşlerinde siparişlerin arttığı görüldü.

En çok sipariş akşam saatlerinde

Çiçek hariç sipariş yoğunluğu öğleden sonra ve akşam saatlerinde, diğer saat aralıklarına göre daha yüksek gerçekleşti.

Buna göre, hızlı ticaret yoluyla en fazla sipariş yüzde 40,8 ile 18.00-00.00 saatlerinde verildi. Bunu yüzde 38,19 ile 12.00-18.00 saatleri izledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)