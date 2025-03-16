DHA

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) İzmir Bölge Temsil Kurulu (BTK) Başkanı Kıvanç Meriç, Ramazan Bayramı tatilinde yurt içindeki otellere olan talebin arttığını belirtti.

Kıvanç Meriç, bu sene turizm sezonunun Türkiye'de bayramla birlikte açıldığını belirterek şöyle konuştu:

Bu dönemde vatandaş daha fazla para harcamak istemediği için Türkiye'de kalmak istiyor. Sezon olarak da Yunan adalarının bayrama hazır olacağını sanmıyorum. Orada sezon nisan sonundan itibaren başlıyor.

"BAYRAMIN NİSANA GELMESİ AVANTAJ"

Bu yıl Ramazan Bayramı'nın, turizm açısından genellikle durağan geçen nisan ayına denk gelmesi, iç turizmde hareketlilik sağladı.

Bu yıl 28 Mart-1 Nisan tarihlerine denk gelen Ramazan Bayramı'nda, tatilcilerin büyük oranda yurt içini tercih etmesi bekleniyor.

"BU YIL TALEP YÜZDE 10 DAHA FAZLA"

Bu yılın, önümüzdeki birkaç yıl içinde Ramazan Bayramı’nın turizm sezonuna denk geldiği son yıl olacağını belirten Kıvanç Meriç, "Çünkü bu yıldan sonra Ramazan Bayramı kışa denk gelecek. Bu bayramda iç pazara geçen seneye göre yüzde 10'un üzerinde talep var. Böyle giderse güzel bir sezon geçireceğiz." diye konuştu.

EGE BÖLGESİ REVAÇTA

Bayramda Ege Bölgesi'ne de ciddi bir talep olduğunu dile getiren Meriç, sözlerini şöyle sürdürdü:

Son yıllarda Ege Bölgesi'nin butik otel tarzında daha niş ürünlerle müşterilerine verdiği olanaklar ön planda. Bayram döneminde Antalya, Bodrum, Çeşme, Marmaris'te artış var. Marmaris otelleri bu sene erken açılacak. Genelde sahil bölgelerinde bir artış görüyoruz. Erken rezervasyonun da etkisi var. Erken rezervasyonlar da bu sene güzel talep gördü. Sezon içinde de bunun yayılacağını görüyoruz ve artışların devam edeceğine inanıyoruz.

"ADALARA TALEP BİRAZ DAHA DÜŞÜK"

Bayramda yurt dışına olan talebin iç talep kadar yüksek olmadığını vurgulayan Kıvanç Meriç, “Bayramda iç pazar daha aktif. Özellikle iç pazardaki oteller daha fazla talep görüyor. Bu sene Türkiye'de sezon bayramla birlikte açılıyor. Bu dönemde vatandaş daha fazla para harcamak istemediği için Türkiye'de kalmak istiyor. Sezon olarak da Yunan adalarının çok bayrama hazır olacağını sanmıyorum. Orada sezon nisan sonundan itibaren başlıyor. Birçok otel, kafeterya, restoranı açık olmayacağı için adalara talep biraz daha düşük." dedi.

"60 MİLYONDAN FAZLA TURİSTİ TÜRKİYE'YE GETİRME KAPASİTESİNE SAHİBİZ"

Türkiye'de turizm sezonunun ağırlıklı olarak 7 ayla sınırlı kaldığını belirten Meriç, şu ifadeleri kullandı: