Türkiye’de yenen her iki muzdan biri Anamur’dan

Türkiye’de yenen her iki muzdan biri Anamur’dan

Türkiye’nin muz üretiminde merkezi konumunda olan ve ülke genelinde ihtiyacın yüzde 50’sini karşılayan Mersin’in Anamur ilçesinde yoğun hasat dönemine girildi.

"Anamur muzu" yılın 12 ayı boyunca hem örtü altı hem de açık alanda yetiştirilerek ülke genelinde ekonomiye önemli katkı sunuyor.

HASAT 5 AY SÜRECEK

Türkiye’de yenen her iki muzdan biri Mersin'in Anamur ilçesinden olduğunu savunan üreticiler ilçesinde yaşanan muz hasadının yaklaşık 5 ay devam etmesi bekleniyor.

ANAMUR MUZU SENEDE 180 BİN TONDAN FAZLA ÜRETİLİYOR

Son yıllarda üretimin artması ile senede 180 bin tondan fazla üretilen Anamur muzunda özellikle eylül ayı ortasında başlayan yoğun hasat dönemi mart ortasına kadar devam ediyor.

MUZLAR ÖNCE AĞAÇLARINDAN KESİLEREK İŞLEME TESİSİNE SEVK EDİLİYOR

Türkiye’nin yaklaşık yüzde 50 muz ihtiyacını karşılayan Anamur sayesinde ithalatında önüne geçiliyor. Örtü altı ve açıkta bin bir emekle doğal olarak yetiştirilen muzlar önce ağaçlarından kesilerek işleme tesisine sevk ediliyor.

MUZLAR TARTILARAK TARAKLARA BÖLÜNÜP SUDAN GEÇİRİLEREK KASALARA ALINIP, SARARTMA ODALARINA KONUYOR

Burada askıya alınan muzlar tartılarak taraklara bölünüp sudan geçirilerek kasalara alınıp sarartma odalarına alınıyor. 5 ile 10 gün arasında sarartma odalarında bekletilen muzlar tırlarla çevre illerin yanı sıra İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Konya, Diyarbakır, Gaziantep ve Van başta olmak üzere ülke genelinde dağıtıma çıkartılıyor.

ÜRETİCİLER BU YILDAN MEMNUN

Bu yılın verimli geçtiğini belirten üreticilere ve saha çalışanları, yoğun bir sezona girdiklerini aktardı.

Yoğun sezonun açılmaya başladığını ve kesimlerinin hızlandığını belirten işçilerden Hasan Sönmez, dolgun ve kaliteye uygun muzları kesip tesise götürüp işlediklerini kaydetti.

"TESİSTE KANTARA ALIP MUZLARI KALİTE KALİTE AYIRIYORUZ"

Muzların kesim sonrası araçlarla tesise sevk edildiğini anımsatan İşleme Tesisi Müdürü Nuriye Çapun, "Tesiste kantara alıp muzları kalite kalite ayırıyoruz. Askıya alarak kazanların olduğu bölgeye gönderiyoruz. Her kalite ayrı bir kazana doğranarak paketleme yapılır. Paketleme sonrasında ise sarartma odalarına alıyoruz. Sevkiyata göre sarartma işlemini yapıyoruz. Yaklaşık 5 ile 10 gün arasında sevkiyatlarımız tamamlanıyor." dedi.

"KOKUSU, TADI FARKLI, DAHA LEZZETLİ"

Anamur muzu hasadının 12 aya yayılmış durumda olduğunu dile getiren İşletme sahibi Teoman Yanık ise "Mart sonuna kadar hızlı olur. En yoğun dönemi bu 5 ayda olur. Diğer aylarda da azalma olur ama yine de 12 hasat olur ve tesisimiz de hizmet verir. Muz üretimi sektörü kazançlı bir sektör.

Türkiye’de yenen her iki muzdan biri Anamur’dan VİDEO



MUZ ÜRETİMİ ADANA VE ANTALYA'YA YAYILDI

Muz üretimi küresel ısınmadan kaynaklı olarak Anamur dışına Adana ve Antalya’ya da yayıldı. Burada üretilen Anamur muzunda kokusu ve tadı biraz farklı, daha lezzetli. Anamur iklim ve toprak olarak muza çok daha uygun.

180 BİN TON MUZ REKOLTESİ VAR

Anamur civarında 180 bin ton muz rekoltemiz var. Yaklaşık yüzde 5 ile 10 arasında artar diye düşünüyoruz. Ama son yıllarda arazi, demir ve sera maliyetleri nedeniyle sera yapımı azaldı." ifadelerini kullandı.

"MUZUN BAŞKENTİ ANAMUR, HİÇ KRİZDEN ETKİLENMEDİ"

İlçe Belediye Başkanı Hidayet Kılınç da "Muzun başkenti diyoruz biz Anamur’a. Tabii bunda da haklı gerekçemiz var. Çünkü Türkiye’de üretilen muzların yüzde 50’si Anamur’da üretilmekte. Biz de bundan dolayı haklı olarak Anamur’u muzun başkenti olarak ilan ettik. 180 bin ton civarında ama her yıl rekolte biraz daha artmakta. Anamur muzunu şöyle görmek lazım. Anamur’un muz her şeyidir. Muz artı çilektir. Çünkü ekonomisi buna bağlıdır. Yani nedir, satanından, çalışanından, iş makinesinden, iş yeri açanından, tarla açanından efendim nedir demircisinden, demir ticareti yapanından, naylon ticareti yapanından, üzerine naylonu çekeninden, hayvan gübresi satanından, yani her dala, her bölgeye, her insana Anamur’un muzunun bir dokunuşluğu vardır. Yüzde 80-90 oranında Anamur’daki muz üreticisi muz ekonomisine bir katkıdır. Anamur hiç krizden etkilenmemiştir. Bunun en önemli hadisesi Anamur muzunun yetiştirilmesi ve muz tüketiminin devam etmesidir diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.