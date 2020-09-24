Türkiye’de yetişen her 4 elmadan biri Isparta’da üretiliyor

Türkiye’de yetişen her 4 elmadan biri Isparta’da üretiliyor

Isparta bereketli toprakları ile şimdi de elma hasadına ev sahipliği yapıyor. Üretici ve yetkililer bu yılki rekolteden oldukça memnun.

Kentte başlayan elma hasadında verimin yüksek olması ile ilgili Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, bu yıl il genelinde yaklaşık 1 milyon ton elma rekoltesi beklediklerini belirtti.

Ülkede yetişen elmaların yaklaşık yüzde 25’ini karşılayan kentte hasadın bir ay kadar sürmesi bekleniyor.

ISPARTA’DAN YURT İÇİ VE YURT DIŞI PAZARLARINA ELMA YOLLANIYOR

250 kilogramlık kasalarda toplanan elmalar traktörler yardımıyla yakın bölgelerdeki soğuk hava depolarına taşınıyor. Soğuk hava depolarında muhafaza altına alınan elmalar yurt içi ve yurt dışı pazarlarına gönderiliyor.

Türkiye’de yetişen her 4 elmadan biri Isparta’da üretiliyor ViDEO

EĞİRDİR VE GELENDOST İLÇELERİ, ELMA ÜRETMİNDE BAŞI ÇEKİYOR

Isparta’da elma üretiminde başı Eğirdir ve Gelendost ilçeleri çekerken, merkeze bağlı köyler, Yalvaç ile Senirkent’te de üretim gerçekleştiriliyor.

“YAKLAŞIK 1 MİLYON TONA YAKIN REKOLTE BEKLİYORUZ”

Selçuk, elma bahçelerini ziyaret ederek, işçilerle birlikte elma topladı. Hummalı bir hasat döneminin yaşandığı Gelendost ilçesi başta olmak üzere tüm il genelindeki bahçelerde koronavirüs tedbirlerinin alındığını belirtti.

Mustahattin Can Selçuk, “Tarım durmaz, hasatlarımızın devam etmesi gerekiyor. Türkiye’de yetişen 4 elmadan birini Isparta üretiyor. Bu yıl ilimizde yaklaşık 1 milyon tona yakın rekolte bekliyoruz. Bu hem ilimize hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor.” dedi.

“ISPARTA’DA 500 BİN TON SOĞUK HAVA DEPOSU KAPASİTESİ VAR”

Elmanın dalından koptuktan sonra muhafaza edilmesi gerektiğine dikkat çeken Selçuk, “Elmayı soğuk hava deposuna koymazsanız bir hafta içerisinde bozulur, verim alamazsınız. Şu anda ilimizde yaklaşık 500 bin ton soğuk hava deposu kapasitesi var. Elmalar toplandıktan sonra büyük kasalarla soğuk hava depolarına konuluyor. Elma işleme merkezlerinde işlendikten sonra da yurt içi ve yurt dışı pazarlarına gönderiliyor.” diye konuştu.

“SOFRALARIMIZI BOŞ BIRAKMAYACAĞIZ”

Vatandaşlara seslenen Selçuk, “Elmayı doktorlarımız da öneriyor. Biz üretiyoruz, sofralarımızı boş bırakmayacağız, cennet Türkiye’mize afiyet olsun” dedi.

“REKOLTE VE KALİTE OLARAK BİR NUMARAYIZ”

Gelendost Belediye Başkanı Mehmet Sezgin ise pandemiden dolayı ilçede bu sezon elma hasadının erken başladığını söyledi.

Elma fiyatlarının standart değerlerde başladığını ifade eden Sezgin, ihracat olduğu için fiyatların aynı kalacağını düşündüklerini belirtti.