Türkiye'deki ekonomik reformlar Alman yatırımcıların odağında

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Slevogt, ekonomik reformlar ile sıkı para politikasının, Türkiye'nin ekonomisini ve yatırımcı ilişkilerini güçlendireceğini belirtti.

Almanların Türkiye'deki yatırımlarında orta ölçekli şirketler de dahil olmak üzere yaklaşık 7 bin 556 Alman şirketi, 140 bin civarı kişiyi istihdam ediyor.

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dr. Markus C. Slevogt, reel faiz oranına izin veren para politikasının yatırımcıların güvenini tazelediğini belirterek, "Kapsamlı yatırım teşvikleri, ekonomik reformlar ile sıkı para politikası Türkiye'nin ekonomisini ve yatırımcı ilişkilerini güçlendirecek." dedi.

Slevogt, Almanya'nın, Türkiye'ye 2002-2020 (Ocak-Ekim) döneminde 10 milyar 200 milyon dolarlık yatırım yaptığını ve bu sürede en çok doğrudan yabancı yatırım gerçekleştiren 5'inci ülke olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE, ALMAN YATIRIMCILAR İÇİN UMUT VERİCİ"

Türkiye'nin Alman yatırımları için çok umut verici bir pazar niteliği taşıdığını vurgulayan Slevogt, "Türkiye, stratejik konumda kalifiye iş gücüne sahip avantajlı bir üretim üssü olmasının yanı sıra olumlu demografik özelliklere sahip büyük bir pazar." diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN AB İLE DOĞRUDAN İLİŞKİSİNİN OLMAMASI, ESNEKLİĞİ GETİRDİĞİ İÇİN AVANTAJ"

Slevogt, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile Gümrük Birliği çerçevesinde doğrudan bağlantısının bulunmasının Alman işletmeleri için bir avantaj olduğunu dile getirerek, Türk pragmatizmi ve esnekliğinin de Alman yatırımcıları cezbeden faktörler arasında yer aldığını bildirdi.

"ALMAN ŞİRKETLER ZOR ZAMANLARDA BİLE TÜRKİYE PAZARINDA KALIYOR"

Koronavirüs salgınının Türkiye'deki yabancı yatırımcıları da etkilediğini ifade eden Slevogt, şu değerlendirmede bulundu:

"Trend, 2020 baharına göre olumlu. Türkiye'ye yatırım yapan Alman şirketleri buradaki pazarın stratejik avantajlarını gördüklerinden zor zamanlarda bile kalıyor. İşletmeler mevcut ekonomik koşullar altında yatırım yapma konusunda temkinli olmaya devam ediyor."

“ALMANLARIN EN ÇOK YATIRIM YAPTIĞI SEKTÖRLERİN BAŞINDA OTOMOTİV VE MAKİNE GELİYOR”

Türkiye ekonomisinin geniş ve derin yapısının Alman şirketlerine çeşitli yatırım fırsatları sunduğunu belirten Slevogt, Almanların en çok yatırım yaptığı sektörlerin başında otomotiv ve makinenin geldiğini söyledi.

Slevogt, "Odamız üyelerinin yüzde 30'u sanayi ve imalat sektöründe. Lojistik, ilaç ve medikal sanayi, kimya, yenilenebilir enerji, perakende, finans, tekstil ve benzeri alanlarda da önemli yatırımlar var." diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN GERÇEK DEĞERİNİN ALTINDA KIYMET GÖRDÜĞÜNÜ DÜŞÜNÜYORUM"

Koronavirüs salgınının ülkelerin ekonomik gelişimini etkilediğine dikkati çeken Slevogt, Uluslararası Para Fonuna göre Türkiye'nin 2020'de pozitif büyüme yakalamasının dikkate değer olduğunu ifade etti. İkili ekonomik ilişkileri geliştirmek ve güçlendirmek istediklerini belirten Slevogt, şu ifadeleri kullandı:

"Almanya açısından bakıldığında, yakın zamanda reel faiz oranına izin veren para politikası, yatırımcıların güvenini tazeleyerek önemli miktarda fon girişi sağladı ve Türk Lirası'nın değerlenmesine yol açtı. Bankacılık, yatırım ve şirket satın alma geçmişi bulunan biri olarak, Türkiye'nin gerçek değerinin altında kıymet gördüğünü düşünüyorum. Kapsamlı yatırım teşvikleri, ekonomik reformları ile sıkı para politikası Türkiye'nin ekonomisini ve yatırımcı ilişkilerini hem uluslararası hem Alman-Türk perspektifinde güçlendirecek."

"ALMAN-TÜRK İŞ DÜNYASI, GÜMRÜK BİRLİĞİ'NİN REFORMUNA BÜYÜK İLGİ GÖSTERİYOR"

Slevogt, Alman-Türk iş dünyasının, Gümrük Birliği'nin reformu ve genişletilmesine büyük ilgi gösterdiğini belirterek, "AB üyesi İtalya, Fransa, Hollanda ve Belçika ticaret odaları gibi Gümrük Birliği 2.0'ın her iki taraf için de daha fazla rahatlık sağlayacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

İKİLİ TİCARET HACMİ 2019'DA 171.5 MİLYAR DOLAR

Söz konusu anlaşmanın imzalandığı 1995 yılında AB ile Türkiye arasındaki ikili ticaret hacminin 30 milyar 200 milyon dolar düzeyinde bulunduğunu ve 2019'a gelindiğinde bu rakamın 171 milyar 500 milyon dolara yükseldiğini söyleyen Slevogt, şunları kaydetti:

"Son 25 yılda küresel ticari ortam değişti. Mevcut çerçeve, reform gerektiren yeni zorlukların yanı sıra fırsatlar da ortaya koydu. Pandemi nedeniyle güvenilir, bölgesel ve stratejik ortaklıklar önem kazandı. Gümrük Birliği 2.0 için hizmetler, tarım ve kamu ihaleleri gibi alanlar modernize edilmiş bir anlaşma kapsamında ele alınmalıdır. Ayrıca, Avrupa Yeşil Mutabakatı veya hızla büyüyen e-ticaret pazarı gibi yeni gündemler ve gelişmeler de dikkate alınmalıdır."