Türkiye'den 32 ülkeye elektrik motoru ihracatı

Türk elektrik motoru üreticisi firma, koronavirüs salgını nedeniyle tedarik zincirlerinde aksamaların yaşandığı bir dönemde birçok ülkeden gelen taleplere yanıt veriyor.

WAT Motor Sanayi ve Ticaret AŞ’nin yetkilisi Tuğrul Ertuğrul, şirketin beyaz eşya motorları ve endüstriyel motorlar ürettiğini, teknolojik dönüşüme uygun çözümler geliştirdiğini ifade etti.

MIKNATISLI MOTORLAR AĞIRLIKLI ÜRÜN GRUBU

Beyaz eşyalara yönelik olarak çamaşır, bulaşık, çamaşır kurutma makineleri ve bunların tahliye pompalarına ilişkin ürünlerin tasarım ve üretimini yaptıklarını anlatan Ertuğrul, bunun için birçok motor tipi ve teknoloji sunduklarını, mıknatıslı motorların ise ağırlıklı ürün grubunu oluşturduğunu dile getirdi.

UZAK DOĞU'NUN MALİYET REKABETİ GEREKÇESİ İLE AVRUPA’DA ÜRETİM KALMADI

Şirketin yaklaşık 15 milyon 600 bin adet motor üretim kapasitesine sahip olduğunu belirten Ertuğrul, "Beyaz eşya motorları anlamında Avrupa'daki en büyük üreticilerden biriyiz. Avrupa bölgesinde Uzak Doğu'nun maliyet rekabeti ve ölçek ekonomisinin yakalanamaması nedeniyle çok üretici kalmadı." dedi.

Ertuğrul, endüstriyel alanda da pompa sistemleri, makine imalat sektöründeki makineler, konveyörler, üretim teçhizatları, hava kompresörleri, havalandırma ve iklimlendirme sistemleri gibi birçok üründe ürettikleri motorların kullanıldığını bildirdi.

"YERLİ ALTERNATİFLER OLUŞTURUYORUZ"

Denizcilik sektöründe kullanılan yüksek nemli, korozif ortamlarda yüksek performansla çalışan marine motorlarla bir ürün ailesi oluşturdukları bilgisini veren Ertuğrul, ithalatın yoğun olduğu bu alanda yerli alternatifler oluşturduklarını aktardı.

Ertuğrul, benzer şekilde tünellerde kullanılan fanlara takılan, yangın anında içerideki sıcak hava ve dumanı tahliye etmeye yarayan, yaklaşık 300-400 santigrat sıcaklıklarda 2 saat çalışması beklenen duman tahliye motorlarını da ürünleri arasına kattıklarını söyledi.

ALMANYA, ÇİN VE ABD'YE MOTOR İHRACATI

Ülkemiz için makine imalat sektörünün yaklaşık 18 milyar dolarlık bir ihracatı olduğunu hatırlatan Ertuğrul, şunları kaydetti:

"Üretimimizin yüzde 70'ini doğrudan ihraç ediyoruz. Bu anlamda sektörün değişmez ihracat lideriyiz. Yurt içi piyasada ağırlıklı olarak makine imalat ve pompa sektörleriyle yakın çalışıyoruz. Bu sektörde yine ihracat ağırlıklı çalışan kuruluşların çözüm ortağıyız. Ürettiğimiz motorların güçleri, 120 vattan başlayıp 200 kilovata kadar çıkabiliyor.

"32 ÜLKEYE DOĞRUDAN İHRAÇ EDİYORUZ"

Motorlarımızı 32 ülkeye doğrudan ihraç ediyoruz. Ağırlıklı ihracat noktamız Avrupa Birliği ülkeleri. İhracatımızın yüzde 65'ini AB ülkelerine yapıyoruz. Burada da ağırlıklı olarak makine sanayisinin önde olduğu Almanya'ya ihracat gerçekleştiriyoruz. Bunun yanında Orta Doğu'da çok büyüyen, potansiyel vadeden bir pazarımız var. Bu sektörde Türkiye'den Çin'e ihracat yapabilen çok nadir firmalardan biriyiz. Bu da sahip olduğumuz sertifika ve belgelerle mümkün oluyor. Benzer şekilde Türkiye'den ABD'ye ihracat yapan çok nadir firmalardan biriyiz. Bu da ABD Enerji Bakanlığı’ndan sahip olduğumuz sertifikayla mümkün olabiliyor."