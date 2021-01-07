Türkiye'den Bangladeş, Gürcistan ve KKTC'ye sağlık alanında hibe yardımı

Türkiye; Bangladeş, Gürcistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sağlık alanında hibe yardım yapacak.

Türkiye, uluslararası anlaşmalar çerçevesinde üç ülkeye destek verecek.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan milletlerarası antlaşmalara göre Türkiye, Bangladeş'e 20 ventilatör, 10 bin tulum, 10 bin önlük, 10 bin N95 maske, 2 bin siperlik ve 5 bin koruyucu gözlükten oluşan hibe sağlık malzemesi yardımı yapacak.

Gürcistan'a; 20 ventilatör, 50 bin PCR test kiti, 2 bin kutu Plaquenil tablet, 4 bin kutu Favipiravir, 2 bin kutu Meropenem, 2 bin ampul Dexametazoni, 50 bin cerrahi maske, 5 bin eldiven, 1.000 tulum, 1.000 siperlik ve 1.000 gözlükten oluşan hibe sağlık yardımı yapılması öngörülüyor.

KKTC'YE TEST KİTLERİ GİDİYOR

Kararlar kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) ise 30 bin SARS-CoV-2 PCR testi kiti, 30 bin adet de viral nükleik asit izolasyon kitinden oluşan hibe sağlık yardımı yapılacak.