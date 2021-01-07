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- Türkiye'den Bangladeş, Gürcistan ve KKTC'ye sağlık alanında hibe yardımı
Türkiye'den Bangladeş, Gürcistan ve KKTC'ye sağlık alanında hibe yardımı
- REUTERS
- 07.01.2021 - 08:41
- Güncelleme : 07.01.2021 - 09:38
Türkiye, uluslararası anlaşmalar çerçevesinde üç ülkeye destek verecek.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan milletlerarası antlaşmalara göre Türkiye, Bangladeş'e 20 ventilatör, 10 bin tulum, 10 bin önlük, 10 bin N95 maske, 2 bin siperlik ve 5 bin koruyucu gözlükten oluşan hibe sağlık malzemesi yardımı yapacak.
Gürcistan'a; 20 ventilatör, 50 bin PCR test kiti, 2 bin kutu Plaquenil tablet, 4 bin kutu Favipiravir, 2 bin kutu Meropenem, 2 bin ampul Dexametazoni, 50 bin cerrahi maske, 5 bin eldiven, 1.000 tulum, 1.000 siperlik ve 1.000 gözlükten oluşan hibe sağlık yardımı yapılması öngörülüyor.
KKTC'YE TEST KİTLERİ GİDİYOR
Kararlar kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) ise 30 bin SARS-CoV-2 PCR testi kiti, 30 bin adet de viral nükleik asit izolasyon kitinden oluşan hibe sağlık yardımı yapılacak.