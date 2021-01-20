Türkiye'den bir yılda 17.1 milyar dolarlık makine ihracatı

Türkiye'den bir yılda 17.1 milyar dolarlık makine ihracatı

Türkiye'nin makine ihracatı geçen yıl 17 milyar 100 milyon dolar oldu. İhracatta yüzde 4,5'lik düşüş yaşandı ancak sektör bu kaybı küresel salgına rağmen sınırlı bir azalış olarak kabul ediyor.

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB), sektörün ihracatının aralık ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 17,5 artış gösterdiğini açıkladı.

Son çeyrekte yüzde 9 artış kaydeden makine sektörünün ihracatı, yıl genelinde 17 milyar 100 milyon dolar oldu.

200'DEN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT YAPILDI

Sektör, 200'den fazla ülkeye 3 milyon 100 bin tonluk makine satışı gerçekleştirdi.

Küresel makine ticaretinin yüzde 12 düştüğü 2020'de Türkiye'nin makine ihracatındaki kayıp yüzde 4,5 ile sınırlı kaldı. İhracat, TÜİK hesaplamasına göre ise 18 milyar doları aştı.

Yurt dışından makine alımı yüzde 9 ila 21 arasında düşen Almanya, ABD ve İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde, Türk makine sektörü ihracat düşüşünü yüzde 3'ün altında tutmayı başardı. Rusya ile ticari ilişkilerini güçlendirmeye devam eden makineciler, bu ülkeye ihracatını da yüzde 22 artırdı.

"ALMANYA, ABD VE İNGİLTERE'YE İHRACATIMIZ SON ÇEYREKTE YÜZDE 21 ARTTI"

Giderek yükselen teknoloji seviyesi ve rekabetçi fiyatlar sayesinde düşüşü yüzde 4,5 seviyesinde durdurabildiklerini aktaran Karavelioğlu, bağlantıları sayesinde en önemli pazarlardan Almanya, ABD ve İngiltere'ye ihracatın son çeyrekte yüzde 21 arttığını kaydetti.

Karavelioğlu, "Tüm dünyada KOBİ'lerin krizler karşındaki esnekliklerini ve çevikliklerini test eden bir süreç yaşandı. AB'deki makine imalatçısı KOBİ'ler felç olurken, biz birçok büyük ekonomide pazar payımızı artırdık." ifadelerini kullandı.

"MAKİNE SEKTÖRÜ EN HIZLI TOPARLANAN BİRKAÇ ÜLKEDEN BİRİYİZ"

Kutlu Karavelioğlu, bu yıl şartların oluşması halinde sektörün yüzde 10 büyüyebileceğini ancak ihracatta yakalanan tonaj rakamına ulaşılmasının zor olduğunu belirtti.

Makine üretiminin dünya genelinde yüzde 5 daraldığı yılda Türk makine sanayisinin üretiminin yüzde 7 arttığını aktaran Karavelioğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Üretimdeki artış büyük bir ivme yakalandığının işareti. Makine sektörü en hızlı toparlanan birkaç ülkeden biriyiz. Küresel makine ve teçhizat yatırımlarının salgın öncesi seviyesine gelecek yıl ortasında ulaşacağı tahminleri henüz iyileştirilmedi."

Karavelioğlu, Türk makine sektöründe yüzde 50 seviyelerine kadar düşen kapasite kullanım oranlarının yüzde 72'ye çıktığını, en zorlu koşullar altında dahi Türkiye'nin toplam ihracatı içindeki paylarını artırarak yüzde 11'e yaklaştırdıklarını, makine imalatçılarının büyük bir alkışı hak ettiğini belirtti.

"YERLİ MAKİNE PAYINI KORUMAK İÇİN TEDBİRLERİMİZİ SIKILAŞTIRMALIYIZ"

MAİB Başkanı Karavelioğlu, Türkiye'nin makine ithalatının 11 ayda 25,2 milyar dolar olarak gerçekleştiğini aktararak, şunları kaydetti:

"İmalatçılarımızın senelerce çalışarak 5 milyar 500 milyonr dolar seviyesine indirdiği makine dış ticaret açığı bu yıl ikiye katlandı. Sanayimizin, Uzak Doğu'nun dampingli ve finansman destekli mallarına gösterdiği aşırı ilgiyi hem sürdürülemez hem de vahim bir kaynak israfı olarak görüyoruz. Makinelerimizin yüzde 65'inden fazlasını ithal eden gelişmiş ülkeler artık zamanında teslimat, güven ve kaliteyi öncelik olarak belirlemişken Türkiye'deki yatırımcıların bunları görmezden gelmesinin yanlışlığına dikkat çekiyoruz."