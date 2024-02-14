Türkiye'den İsrail'e ihracat yapan sektörler farklı pazarlara kaydı Gazze'ye saldırıları süren İsrail ile Türkiye'nin ihracatında azalma yaşandı. Türkiye'nin daha önce İsrail'e ihracatta yoğunlaşılan sektörleri de kendilerine yeni rota aramaya başladı.

AA

İsrail'in Gazze'yi işgal ettiği Ekim 2023'ten itibaren, Türkiye'nin ihracatında ve ticaret hacminde bu ülkenin ağırlığı azaldı.

İsrail'in Gazze'yi işgaline tüm dünyadan tepkiler yağmaya devam ediyor.

Küresel çapta olduğu gibi yurt içinde de şirketler, İsrail'e karşı pozisyon alıyor.

Bu şirketlerin İsrail'e geçen yılın eylül ayına göre dış satımında kayda değer düşüşler yaşandı.

İsrail'e ihracat azaldı, İsrail'in yerini kısa sürede yeni ülkeler aldı

Sadece belli pazarlara bağımlı kalmayan ve pazar ağını her zaman artırarak ürünlerini dünyanın dört bir yanına ulaştıran Türk ihracatçısında, işgalin başlamasıyla birlikte yöneldikleri ana ve alternatif pazarlar kısa sürede İsrail'in yerini aldı.

Türkiye'nin İsrail'e ihracatı yüzde 31,1 azaldı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin İsrail'e ihracatı ocakta, işgalin başlamasından önceki eylül ayına göre yüzde 31,1 azalarak 461,9 milyon dolardan, 318 milyon dolara geriledi.

İsrail geçen yılın eylül ayında Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 2'isini karşılarken bu oran ocakta yüzde 1,6'ya indi.

Çelik ile yaş meyve ve sebze sektörü, aynı zamanda bu dönemde İsrail'e dış satımın en fazla azaldığı sektörler oldu. Bu sektörleri deri ve deri mamulleri izledi.

Çelik sektörünün ihracatında gerileme

İsrail, eylül ayında çelik sektörünün en fazla ihracat yaptığı ikinci ülkeyken, ocakta 10'uncu sıraya geriledi.

İsrail yerine Almanya, ABD ve Irak'a yönelindi

Sektör, yılın ilk ayında İsrail yerine özellikle Almanya, ABD ve Irak'a yöneldi. Çelik sektörünün eylülde 92,4 milyon dolar olan ihracatı, bu yılın ocak ayında yüzde 62 azalarak 35,1 milyon dolara düştü.

Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatında azalma

Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatında İsrail en çok ihracat yapılan 8'inci ülke iken ocakta 13'üncü sıraya geriledi. Eylülde yaş meyve ve sebze sektörünün en fazla dış satım yaptığı 5'inci ülke olan İsrail, ocakta 17'nciliğe geriledi.

Ülkeye, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı yüzde 35,6 düşüşle 21,3 milyon dolara; yaş meyve ve sebze sektörünün dış satımı da yüzde 61,9 azalışla 4 milyon dolara indi.

Ocakta İsrail'in yerine hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe Suriye, Almanya, Libya, Venezuela; yaş meyve ve sebze sektöründe ise Ukrayna, Polonya ve Bulgaristan öne çıktı.

Ocakta, Eylül 2023'e göre 21 sektörün İsrail'e ihracatı azaldı.

Deri ve deri mamulleri sektörünün ihracatı

Deri ve deri mamulleri sektörünün ihracatı yüzde 54,7 azalışla 1,1 milyon dolara geriledi.

Ocak ayında iki sektör İsrail'le hiç ihracat gerçekleştirmedi

"Gemi, yat ve hizmetleri" ile "süs bitkileri ve mamulleri" sektörleri, geçen ay İsrail'e hiç ihracat gerçekleştirmedi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)