Türkiye'nin 15 gümrük kapısında yenileme tamamlandı Türkiye'nin gümrük kapıları doğan ihtiyaçlar için yenilenmeye devam ediyor. Son yıllarda kapılarda artan yolcu ve araç trafiğine kesintisiz yanıt verebilmek 15 gümrük kapısı modernize edildi.

AA

Türkiye'de halihazırda 23'ü kara gümrük kapısı olmak üzere hizmet veren 155 gümrük müdürlüğü bulunuyor.

Gümrük kapıları ülke ekonomisi, tanıtımı ve güvenliği açısından önem taşıyor.

Son yıllarda kapılarda artan yolcu ve araç trafiği arttı.

Gümrük kapıları, verilen yoğun mesaiden dolayı yenilenme ihtiyacı gösteriyor.

Dış ticarette tercih edilebilirliği artırmak, ihracat işlemlerini daha hızlı, etkin ve verimli hale getirmek, gümrük işlemlerini ve lojistik süreçlerini iyileştirmek, kaçakçılıkla daha etkin mücadele edebilmek amacıyla bu noktalarda modernizasyon çalışmaları yürütülüyor.

Edirne'den Ardahan'a 15 gümrük kapısında yenileme çalışmaları sürdürülürdü ve modernizasyon çalışmaları tamamlandı.

Yenilenen gümrük kapıları

Bu kapsamda, Edirne'deki Kapıkule, Hamzabeyli, İpsala, Şırnak'taki Habur, Artvin'deki Sarp, Iğdır'daki Dilucu, Hakkari'deki Esendere, Ardahan'daki Çıldır-Aktaş, Hatay'daki Cilvegözü, Zeytindalı, Van'daki Kapıköy, Mardin'deki Nusaybin, Gaziantep'teki Karkamış ve Kilis'teki Çobanbey ile Öncüpınar olmak üzere 15 gümrük kapısında modernizasyon çalışmaları tamamlandı.

Modernizasyonu devam edenler

Ağrı'daki Gürbulak ile Şanlıurfa'daki Ceylanpınar Gümrük kapılarının modernizasyonu devam ise ediyor.

Yenilenecek gümrük kapıları

Proje çalışmaları sürdürülen Kırklareli'ndeki Dereköy Gümrük Kapısı'nda ise modernizasyon çalışmalarına başlanması planlanıyor.

Hukuken kurulan ve biri Irak'a açılan Ovaköy, diğeri Gürcistan'a açılan Muratlı Gümrük kapılarının faaliyete geçirilmesine yönelik komşu ülkelerle mutabakat sağlanmasının ardından bu noktalarda gümrük hizmeti verilebilecek.

Proje çalışmaları tamamlananlar

Öte yandan Hakkari'deki Üzümlü Gümrük Kapısı'nda kalıcı tesislerin yapımına yönelik proje çalışmaları tamamlanırken, Derecik Gümrük Kapısı'nda proje çalışmaları devam ediyor. Her iki kapıda da yakın zamanda yapım aşamasına geçilmesi hedefleniyor.

Yoğunluk en fazla Kapıkule Gümrük Kapısı'nda

2023'te gümrük idarelerinde işlem gören ihracat beyannamesi sayısı 4 milyon 875 bin 833 oldu.

Söz konusu dönemde, gümrük kapılarından 90 milyon 852 bin yolcu girişi, 91 milyon 695 bin yolcu çıkışı olurken, toplamda 182 milyon 547 bin yolcunun işlemi tamamlandı.

Kapıkule Gümrük Kapısı ise 8 milyon 104 bin 408 yolcu ile en fazla giriş ve çıkış işleminin yapıldığı nokta oldu.

Yoğunluk yaz aylarında artıyor

Yurt dışında yaşayan vatandaşlar başta olmak üzere yolcu yoğunluğu özellikle yaz aylarında artış gösterdi. Geçen yıl, Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan geçiş yapan yolcu sayısı hem temmuz hem ağustos ayında 1 milyonun üzerine çıktı.

1,8 milyon araç

Bu dönemde gümrük kapılarında 11,8 milyon aracın da işlemleri gerçekleştirildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)