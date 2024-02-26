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Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 284 baz puana indi

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 284 baz puana indi Bir ülkenin ya da kurumun iflas ya da tahvil gibi bir borcun geri ödenmesi riskini gösteren CDS verisi düştükçe yatırımcının o ülkeye ya da kuruma olan güveni artıyor. Türkiye'de de CDS verileri düşüşünü sürdürüyor.