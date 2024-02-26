Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 284 baz puana indi

Düşüş eğilimini sürdüren Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) de 284 baz puana indi.
Ekonomik verilerin olumlu açıklanması, CDS puanlarını olumlu yönde etkiliyor.
Öte yandan, cuma günü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, güven artırıcı bir bilgi daha vererek Türkiye'nin, Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) gri listesinden çıkışı sürecinde son aşamaya gelindiğini belirterek, "FATF ekibi tarafından Türkiye'ye yapılacak ziyaret akabinde hazırlanacak değerlendirme raporu haziran ayındaki Genel Kurul toplantısında ele alınacak ve bu toplantıda ülkemize yönelik gri liste kararının kaldırılması bekleniyor." dedi.
Büyüme rakamı beklentileri açıklandı
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayri Safi Yurt içi Hasılanın (GSYH) geçen yılın 4. çeyreğinde yüzde 3,97 arttığını tahmin etti.
Ekonomistlerin 2023 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 4,40, 2024 sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin ortalaması ise yüzde 3,44 oldu.
Yatırımcının odağında ABD var
Bu aşamada analistler, küresel pay piyasalarında, geçen hafta Nvidia'nın son çeyrekte beklentilerin üzerinde kâr açıklamasıyla artan risk iştahının yerini temkinli bir seyre bıraktığını belirterek, bu hafta ABD'de ve yurt içinde büyüme verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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