Türkiye'nin bisiklet ihracatı 50 milyon euroyu geçti

Bisiklet Endüstrisi Derneği, 2020 yılının 50 milyon euro üzerinde net bir bisiklet ihracatı ile kapatıldığı bildirdi.

Bisiklet Endüstrisi Derneği (BİSED) Yönetim Kurulu Başkanı Esat Emanet, "2020 yılını 50 milyon euro üzerinde net bir ihracat ile kapattığımızı söyleyebiliriz. İhracat hamlelerimiz, özellikle ithal ara mamul İlave Gümrük Vergisi (İGV) ve Gözetim oranlarında sektörümüz lehine yapılan ve yapılacak düzenlemeler ile daha da kuvvetlenecektir." ifadesini kullandı.

Emanet, salgın süreciyle birlikte bisikletin, bisikletli yaşamın ve yeşil mobilitenin ne kadar değerli olduğunun yeniden hatırlandığını söyledi.

YAŞAM TARZI DEĞİŞTİ

Sosyal ve ticari hayatta eğilim, tercih ve önceliklerin bir yıl öncesinden farklı olduğunu belirten Emanet, "Pandemiyi bitirecek aşı çalışmaları ile dünyaya umut olan Dr. Şahin ve eşinin, hatırı sayılır varlıklarına karşılık bisikletten vazgeçmediklerini paylaşıyor olmaları sanayici kimliğimiz yanında bizlere bisiklet kültürünün günlük yaşama olumlu katkılarını anlatıp gösterebilmemiz için farklı mecralarda da aktif olmamız gerektiğini düşündürmektedir." şeklinde konuştu.

“2020 YILI BİSİKLET SEKTÖRÜ AÇISINDAN HEYECANLI GEÇTİ”

Emanet, salgının bütün olumsuzluklarına rağmen, bisiklet sektörü açısından 2020 yılının son derece heyecanlı geçtiğine dikkati çekerek sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“BİRLEŞİK KRALLIK İLE İMZALANAN SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ÇOK YERİNDE BİR HAMLE”

İhracat hamlelerinin, özellikle ithal ara mamul İGV ve gözetim oranlarında sektörün lehine yapılan düzenlemelerle daha da kuvvetleneceğine vurgu yapan Emanet, şu ifadeleri kullandı:

"2020 yılını 50 milyon euro üzerinde net bir ihracat ile kapattığımızı söyleyebiliriz. AB Ülkeleri yine en önemli pazarlarımız, Birleşik Krallık ile imzalanan serbest ticaret anlaşmasını da bu bakımdan çok yerinde ve faydalı bir hamle olarak değerlendiriyoruz. Birim ve kg anlamında bisiklet fiyatlarının çok düşük olduğu ve uluslararası rakiplerimizin sahip olduğu avantajlar düşünüldüğünde bu rakam bizler için önemlidir. Girdi tedarikinde bizlere sağlanacak imkanlar ülkemize sektörümüz adına ihracat artışı olarak yansımaya devam edecektir. Ülkemizde üretimi mevcut bulunmayan ve önemli bir katma değeri temsil etmeyen ithal ürünlerde ithalatın mümkün olduğunca kolaylaştırılması sanayimizin rekabet gücünü arttıracaktır."