Türkiye'nin çatıları elektrik üretim sahası oldu Dünya, fosil yakıttan çıkış için yenilenebilir enerjiye yöneldi. Türkiye de bu hedefler doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor. Özellikle evlerin çatılarına yerleştirilen güneş panellerine yatırımın, böyle giderse önemli bir kazanım sağlanacağı raporlandı.

AA

Küresel elektrik üretiminde temiz kaynaklara dönüşüm için veriden yola çıkan analizler gerçekleştiren düşünce kuruluşu olan Ember'e göre, Türkiye'nin çatılarındaki güneş enerjisi potansiyeli, elektrik tüketiminin yüzde 45'ini karşılayacak kapasiteye ulaştı.

Kurumun yayınladığı rapora göre ise çatı üstü elektrik üretimi potansiyeli, Konya'da faturalanan elektrik tüketiminin yüzde 113'ünü, Ankara'da yüzde 88’ini ve İzmir’de yüzde 76'sını karşılayabilir güçte.

Türkiye'nin çatı tipi güneş enerjisi potansiyelinin en az 120 gigavatlık kapasite oluşturulmasını sağlayabileceği ve böylece toplam elektrik tüketiminin yüzde 45'inin çatılarda kurulabilecek güneş enerjisi santralleriyle karşılanabileceği tespit edildi.

Dünyada çatı tipi kurulumları, yeni güneş kapasitesinin yarısını oluşturdu. Türkiye'de de güneş enerjisinde mevcut kurulu gücün 10 katına yakın çatı potansiyeli var.

En büyük potansiyel İstanbul'da

Çalışma kapsamında hesaplanan toplam 120 gigavatlık çatı tipi güneş enerjisi potansiyelinde şehir bazında, İstanbul 10,4 gigavat, Ankara 10,1 gigavat ve İzmir 9,3 gigavatla ilk sırada yer aldı.

Bu potansiyel Manisa'da 3,1 gigavat, Afyon'da 2,8 gigavat, Kocaeli'de 2,5 gigavat ve Tekirdağ'da 1,9 gigavat olarak ölçüldü.

Çatı tipi güneş enerjisi potansiyeli kullanılarak üretilebilecek 148 teravatsaat elektrik üretiminde ise şehir bazında ilk sırada 12,5 teravatsaatle Ankara ve 12,4 teravatsaatle İzmir yer aldı, bu kapasite İstanbul için 11,4 teravatsaat olarak belirlendi.

Üretim potansiyeli Konya'da 8,6 teravatsaat, Manisa'da 6,4 teravatsaat, Bursa'da 5,4 teravatsaat, Afyon'da 5,3 teravatsaat ve Balıkesir'de 4,7 teravatsaat olarak hesaplandı.

Antalya'da 5,5 teravatsaat üretim potansiyeli var

Üretim potansiyeli Antalya'da 5,5 teravatsaat ve Muğla'da 4,5 teravatsaat olarak tespit edildi.

İllere göre çatı tipi güneş enerjisi üretimi potansiyelinin faturalanan elektrik tüketimini karşılama oranına bakıldığında, bu oranın Konya'da yüzde 113, Ankara'da yüzde 88 ve İzmir'de yüzde 76 olduğu tahmin edildi.

Kuzeyde daha az güneş alan, sanayileşmiş ve elektrik tüketimi yüksek olan büyük illerden İstanbul'da söz konusu oran yüzde 27 ve Bursa'da yüzde 42 olarak hesaplandı.

Türkiye'de güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payı: Yüzde 4,7

Türkiye'de güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payı 2022'de yüzde 4,7 oldu. Güneşin elektrik üretimindeki payı bu yılın ilk yarısında ise yüzde 5,7 olarak hesaplandı.

Türkiye'nin güneş enerjisi kurulu gücü, kasım sonu itibarıyla 11,2 gigavata yükseldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2022 sonunda açıkladığı Ulusal Enerji Planı'na göre, Türkiye 2035'e kadar güneş enerjisi kurulu gücünü 52,9 gigavata yükseltmeyi planlıyor.

2028 sonunda Türkiye'nin güneş enerjisi kurulu gücün hedefi: 30 gigavat

Ekim 2023'te yayınlanan 12. Kalkınma Planı'na göre ise 2028 sonunda Türkiye'nin güneş enerjisi kurulu gücünün 30 gigavata ulaşması hedefleniyor. Bu kapasiteye ulaşılması için 2024-2028 döneminde Türkiye'de her yıl 3,4 gigavat güneş enerjisi kurulu gücü inşa edilmesine ihtiyaç duyuluyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)