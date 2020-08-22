Türkiye'nin doğalgaz keşfi Rusya'da endişeye neden oldu

Türkiye'nin doğalgaz keşfi Rusya'da endişeye neden oldu

Türkiye, doğalgaz ihtiyacını uzun yıllardır büyük oranda Rusya'dan karşılıyor. Rusların gazı Türkiye'ye en yüksek fiyattan satıyor.

Her alanda millilik yönünde adımlar atan Türkiye, eneride dışa bağımlılığın bitirilmesi için son yıllarda büyük çalışmalar yaptı.

Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu günlerde alınan sondaj gemileri için doğru yol haritaları çizildi.

Aradan 2 yıl geçti ve sondaj çalışmalarınden beklenen müjdeli haber geldi.

Türkiye'nin sondaj gemisi Fatih, Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfetti.

KARADENİZ GAZI 2023'TE KULLANIMDA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz gazını halkın 2023 yılında kullanmaya başlayacağını söyledi.

RUSLAR ÜZGÜN

Türkiye'nin keşfi ve Erdoğan'ın bu açıklaması Rusya'da da yüzlerin düşmesine neden oldu.

Öyle ki, Türkiye doğalgaz ihtiyacının büyük oranda Rusya'da karşılıyor.

İNDİRİM YAPMIYOR, TÜRKİYE'YE YÜKSEK FİYATTAN SATIYORLAR

Geçtiğimiz mart ayında Bulgaristan'a sattığı doğalgazda yüzde 40 oranında indirime giden Ruslar, Türkiye'ye karşı hiçbir indirime yanaşmadı.

Rusya, Moldova'ya 133,56 dolara sattığı doğalgazı Türkiye'ye 188,62 dolardan satıyor.

Rus gazı, Avrupa ülkelerine de Türkiye'ye oranla yüksek indirim fiyatlarıyla gidiyor.