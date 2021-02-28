Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına rağmen Türkiye'nin 2020'deki dondurma ihracatı bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 7'lik artışla 35 milyon 700 bin dolar oldu.

Türkiye'de binlerce kişinin istihdam edildiği modern tesislerde üretilen dondurmalar, iç pazar dışında dünyanın birçok ülkesine de ihraç ediliyor.

KAFE VE RESTORANLAR KAPALIYDI AMA

2019'da ortaya çıkan ve zamanla dünyayı etkisi altına alan pandemiyle mücadele kapsamında Türkiye'de olduğu gibi birçok ülkede kafe ve restoranların kapalı olması her sektörde olduğu gibi dondurma sektörünü de olumsuz etkiledi. Ama buna rağmen Türkiye, 2020'deki dondurma ihracatını bir önceki yıla göre artırmayı başardı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'nin 2019 yılında 33 milyon 400 bin dolar olan dondurma ihracatı, yaklaşık yüzde 7'lik bir artışla 35 milyon 700 bin dolar yükseldi.

DONDURMANIN YÜZDE 17'Sİ KAHRAMANMARAŞ'TA ÜRETİLİYOR

2020'de Türkiye'de üretilen 459 milyon 643 bin 234 litre dondurmanın yaklaşık yüzde 17'lik kısmı olan 77 milyon 195 bin 801 litresi Kahramanmaraş'ta üretildi.

Türkiye'nin dondurma ihracatı yüzde 7 arttı ViDEO

"2021’DEN ÜMİTLİYİZ"

Ürettiğini dış pazara da satan Kahramanmaraş'taki dondurmacılar, 2020'de 21 ülkeye 1 milyon 200 bin dolarlık dondurma ihraç etti. 2020'de Türkiye'nin dondurma ihracatı her ne kadar artsa da Kahramanmaraş olarak düşüş yaşadıklarını belirten dondurma üreticileri, koronavirüs aşılarının yapılmaya başlanmasıyla 2021 ve sonrasında pandeminin etkisini azaltacağına, bunun da ihracata olumlu yansıyacağına inandıklarını söylüyor.

“2021'DE İHRACATIMIZI ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ”

Hem dünyada hem de Türkiye'de dondurma denilince akla Kahramanmaraş'ın geldiğini belirten üreticilerden Sami Kervancıoğlu, "Bir pandemi sürecindeyiz ve bu sadece Türkiye'yi değil dünyayı etkisi altına aldı. Kahramanmaraş'ta dondurmacılar olarak üretimimizde düşme oldu. İnşallah mart ayının başında Kahramanmaraşlı dondurmacılar olarak biraz serbestlik bekliyoruz. Çünkü biz ürünlerimizi en çok kafeler ve restoranlarda satıyoruz. Bu pandemi sürecinde biraz gevşeme olursa günlük 135 ton olan üretimimizi 175 tona çıkarmış olacağız. Ve biz Kahramanmaraşlı dondurmacılar olarak keçi sütü, salep ve şeker ile doğal bir dondurma üretiyoruz. Yani dünyada katkı maddesi olmayan tek dondurma üretimi Kahramanmaraş'ta yapılıyor." diye konuştu.