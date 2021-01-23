Türkiye'nin elektrik kurulu gücü 96 bin megavat

Türkiye'nin elektrikteki kurulu gücünün yerli ve yenilenebilir kaynaklarla 96 bin megavata ulaştığı bildirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin büyüyen ekonomi, sanayi ve nüfusunun artan elektrik ihtiyacını karşılayacak kurulu güç 96 bin megavat oldu.

YERLİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ SANTRALLERİNİN KURULU GÜÇ İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 63,5

Bu kapsamda, devreye alınan yerli ve yenilenebilir enerji santrallerinin kurulu güç içindeki payı ise yüzde 63,5 seviyesine yükseldi.

Kurulu güç içindeki en yüksek payı yüzde 32 ile hidrolik alırken, yerli kömür yüzde 12, rüzgar yüzde 9, güneş yüzde 7, jeotermal ve biyokütle yüzde 2'şer paya sahip oldu.

Öte yandan, elektrik iletiminde 2020'de yapılan yoğun yatırım ve bakım çalışmalarıyla arızalar 154 kilovoltluk hatlarda yüzde 55, 400 kilovoltluk hatlarda ise yüzde 63 azaldı.