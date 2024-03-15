Türkiye'nin en büyük evsel atık su arıtma tesisi Afyonkarahisar'da açıldı Tarım ve Orman Bakanı evsel atık su arıtma tesisi sayesinde, arıtılan atık suların Afyonkarahisar'ın verimli topraklarıyla buluşacağını belirtti.

AA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tesin açılışında Afyonkarahisar'da Evsel Atıksu Sulama Tesisi'nin DSİ'nin bu alandaki ilk, Türkiye'nin ise bu konudaki en büyük projesi olduğunu belirtti.

Yumaklı, suyun insan hayatındaki rolünün her geçen gün arttığını, küresel iklim değişikliği başta olmak üzere nüfus artışı, sanayileşme gibi sebeplerle suyun artık çok daha değerli hale geldiğini vurguladı.

Yumaklı, suyun her damlasının değerlendirilerek ekonomik, sosyal ve çevresel yaşama kazandırılmasının zorunluluk haline geldiğini anlattı.

"Bu tesisler, toprağımızın kirlenmesini engeller"

Uygun yöntemlerle arıtılmış atık suların, başta tarımsal sulamada kullanılmak üzere geri kazanılmasının çok önemli olduğunu dile getiren Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bugün Afyonkarahisar-Merkez Evsel Atıksu Sulama Tesisi'nin açılışını yapmak için bir araya geldik. Bu tesis, DSİ'nin bu alandaki ilk, Türkiye'nin ise bu konudaki en büyük projesi olma özelliğini taşıyor. Atık su projeleri su kaynaklarının korunmasına yardımcı oluyor. Ayrıca, su kalitesi arttığı için ekosistemler korunur ve sucul hayat desteklenir. Bu tesisler, atık su arıtımı sonucunda oluşan çamurun güvenli şekilde bertaraf edilmesiyle, toprağımızın kirlenmesini engeller.

DSİ'nin 24 evsel atık su arıtma tesisi

Bakan Yumaklı, DSİ'nin 24 evsel atık su arıtma tesisiyle çevre kirliliğinin önlenmesine önemli katkı sunduğunu belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

Ancak açılışını yaptığımız bu tesisin önemli bir özelliği var. Bu tesiste arıtılan sular Afyonkarahisar'ımızın verimli topraklarıyla buluşacak. Bu tesisten 1.300 futbol sahası büyüklüğünde tarım araziyi sulayacak su çıkmış olacak. 615 milyon liraya mal olan bu tesis, Afyonkarahisar'ımızın tabiatına, ekonomisine ve tarımına katkı sağlayacak.

"Su en değerli hazine"

Yumaklı, suyu en etkin ve verimli şekilde kullanmayı ve gelecek nesillere eksiksiz aktarmayı hedeflediklerinin altını çizerek, suyun en değerli hazine olduğunu söyledi.

"Selevir sulaması 3. kısmının ihalesi en geç eylül ayına kadar yapılacak"

Afyonkarahisar-Dinar Karakuyu Sulama Yenileme İnşaatı ihalesinin yıl sonuna, Selevir sulaması 3. kısmının ihalesinin de en geç eylül ayına kadar yapılacağını belirten Yumaklı, Sandıklı Örenler sulama yenileme işinin de yatırım programına alınacağını duyurdu.

"Ülke ekonomisine yıllık 56 milyon lira katkı"

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı da proje sayesinde yapılacak sulamayla ülke ekonomisine yıllık 56 milyon lira katkı sağlanacağını kaydetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)