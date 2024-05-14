Türkiye'nin en tertipli bakkalı Ardahan'da: 56 yıldır aynı düzeni sürdürüyor Ardahan'da aralıksız 56 yıllık bakkal Cengiz Çelik, iş yerindeki düzeni ile dikkat çekerken dükkanındaki tertip ile müşterileri tarafından beğeni görüyor.

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İHA

Genellikle bakkallarda binlerce çeşit ürün, her gün yaşanan sirkülasyon nedeni ile dağınık olarak sergileniyor.

Ama içlerinden birisi var ki; ilerlemiş yaşına rağmen her gün ürünleri diziyor, düzenliyor ve temizliyor.

Temizliği ile ünlü 74 yaşındaki Cengiz Çelik, 56 yıldır Ardahan merkezde bakkallık yapıyor.

1968 yılında bakkal dükkanını açan Cengiz Çelik, aynı yıl ticaret odasına kaydını yaptırarak o günden bugüne mesleğini devam ettiriyor.

Yarım asırdan daha fazla bakkallık mesleğini sürdürerek geçimini sağlayan Çelik, ilerlemiş yaşına rağmen bakkal dükkanını açık tutmanın mutluluğunu yaşıyor.

Mesleğe 1968 yılında başladı

Cengiz Çelik, 1968 yılında başladığı meslek hayatını severek yaptığını ve bunun için bugüne kadar geldiğini söyledi.

"Kanaat ediyoruz"

Çelik, büyük marketlerin işlerini olumsuz etkilediğini belirterek şöyle konuştu:

Büyük marketler işlerimizi olumsuz etkiliyor. Fakat buna rağmen kanaat ediyoruz. Rızkı veren Yüce Allah ve hayatımızda endişemiz yok, mutluyum.

"Boş zamanlarımda temizlik yapıyorum"

Her gün iş yerini sabah 08.00'de açtığını ve boş zamanlarını iş yerinde temizlik yaparak geçirdiğini söyleyen Çelik, şu ifadeleri kullandı:

İşimden memnunum. Zaman öyle gelip geçti ki anlamadım. Düzenli ve prensipli bir şekilde sürdürdüğüm mesleğimde müşterilerim de memnun. Önemli olan topluma ve müşterilere güven vermektir. Şükür bu güveni de sağlamışız çok şükür.

"İşe saygı"

Bakkal dükkanındaki tertip ile müşterileri tarafından beğeni toplayan Çelik son olarak, "Bu, bir iş ahlakı ve işine saygı anlamına geliyor." dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)