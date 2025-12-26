Türkiye’nin en zengin ve en yoksul şehirleri belli oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin "Gelir Dağılımı İstatistiklerini" açıkladı.

Verilere göre, en yüksek eşdeğer hane halkı kullanılabilir gelire sahip yüzde 20’lik kesimin toplam gelirden aldığı pay, bir önceki yıla göre 0,1 puan azalarak yüzde 48 oldu.

En düşük gelir grubundaki yüzde 20’nin payı ise 0,1 puan artışla yüzde 6,4’e yükseldi.

GELİR DAĞILIMI EŞİTSİZLİĞİ AZALDI

Gelir dağılımı eşitsizliğini gösteren Gini katsayısı, bir önceki yıla göre 0,003 puan azalışla 0,410 olarak hesaplandı.

Tüm sosyal transferler hariç tutulduğunda katsayı 0,473, emekli ve dul-yetim aylıkları hariç tutulduğunda ise 0,420 oldu.

Brüt gelir üzerinden hesaplanan Gini katsayısı 0,422 olarak belirlendi.

ORTALAMA HANEHALKI GELİRİ 662 BİN LİRAYI AŞTI

En yüksek gelir grubunun en düşük gelir grubuna oranını gösteren P80/P20 oranı 0,2 puan azalarak 7,5’e geriledi. P90/P10 oranı ise 0,4 puan düşüşle 12,9 olarak kaydedildi. Türkiye’de yıllık ortalama hane halkı kullanılabilir geliri, bir önceki yıla göre yüzde 76,7 artarak 662 bin 414 TL oldu.

Yıllık ortalama eş değer hane halkı kullanılabilir fert geliri ise yüzde 77,3 artışla 332 bin 882 TL’ye yükseldi.

Yıllık ortalama eş değer hane halkı kullanılabilir fert gelirinin en yüksek olduğu hane halkı tipi, 418 bin 025 TL ile tek kişilik haneler oldu.

En düşük gelir ise 264 bin 413 TL ile en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hanelerde görüldü.

Toplam gelir içinde en yüksek pay yüzde 49,7 ile maaş ve ücret gelirlerinin oldu.

EN YÜKSEK GELİRLİ FERTLER ANKARA'DA YAŞIYOR

Yıllık ortalama eş değer hane halkı fert gelirinin en yüksek olduğu bölge 449 bin 618 TL ile Ankara oldu.

Ankara'yı, İstanbul ve İzmir izledi.

EN DÜŞÜK GELİRLİ FERTLERİN YAŞASIDIĞI BÖLGE

En düşük gelir ise 172 bin 552 TL ile Van, Muş, Bitlis ve Hakkari’yi kapsayan TRB2 bölgesinde kaydedildi.

GELİR EŞİTSİZLİĞİNİN ZİRVEDE OLDUĞU BÖLGE

Gelir eşitsizliğinin en yüksek olduğu bölge ise TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir) olarak belirlendi.

Yıllık ortalama eş değer hane halkı fert gelirinin ortalamaları şöyle:

TR51 — Ankara: 1 milyon 110 bin 495,43 TL

TR10 — İstanbul: 1 milyon 27 bin 904,52 TL

TR31 — İzmir: 1 milyon 23 bin 466,50 TL

TR61 — Antalya, Isparta, Burdur: 1 milyon 12 bin 230,96 TL

TR21 — Tekirdağ, Edirne, Kırklareli: 862 bin 742,94 TL

TR22 — Balıkesir, Çanakkale: 834 bin 138,20 TL

TR32 — Aydın, Denizli, Muğla: 825 bin 649,06 TL

TR71 — Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir: 810 bin 948,79 TL

TR83 — Samsun, Tokat, Çorum, Amasya: 788 bin 450,70 TL

TR41 — Bursa, Eskişehir, Bilecik: 757 bin 461,77 TL

TR42 — Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova: 676 bin 82,80 TL

TR62 — Adana, Mersin: 670 bin 356,75 TL

TR33 — Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak: 665 bin 482 TL

TR81 — Zonguldak, Karabük, Bartın: 653 bin 700,29 TL

TR52 — Konya, Karaman: 634 bin 944,70 TL

TR72 — Kayseri, Sivas, Yozgat: 618 bin 404,47 TL

TRA1 — Erzurum, Erzincan, Bayburt: 614 bin 591,25 TL

TR90 — Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane: 614 bin 539,87 TL

TR82 — Kastamonu, Çankırı, Sinop: 609 bin 407,10 TL

TRC1 — Gaziantep, Adıyaman, Kilis: 534 bin 563,67 TL

TR63 — Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye: 534 bin 474,68 TL

TRA2 — Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan: 502 bin 608,26 TL

TRB1 — Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli: 463 bin 135,79 TL

TRC3 — Mardin, Batman, Şırnak, Siirt: 433 bin 819,59 TL

TRC2 — Şanlıurfa, Diyarbakır: 375 bin 57,83 TL

TRB2 — Van, Muş, Bitlis, Hakkari: 358 bin 909,14 TL