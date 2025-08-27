Türkiye’nin enerjisine yerli katkı: Şırnak'ta iki yeni sondaj kulesi görevde

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, milli enerji kaynaklarının ekonomiye kazandırılması amacıyla yürütülen arama ve üretim faaliyetlerinde yerli ekipman kullanımını artırma çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Türkiye Petrolleri (TPAO) ve Turkish Petroleum International AŞ (TPIC) iş birliğiyle, TPIC’in sondaj kulesi envanteri yenileniyor.
İKİ YENİ KULE: SEYİT ONBAŞI VE NAİM SÜLEYMANOĞLU
Yerli imkanlarla tasarım, yazılım, donanım ve imalat süreçlerini yürüten iki firma ve bir üniversitenin çalışmaları sonucunda “Seyit Onbaşı” ve “Naim Süleymanoğlu” adlarında iki yeni sondaj kulesi üretildi. Bu kuleler, Koca Yusuf TP1500’ün ardından TPIC envanterine eklendi.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Sondaj Kapasitesi: 5 bin metre
Kule Yüksekliği: 43,2 metre
Masa Yüksekliği: 7,6 metre
Konstrüksiyon Tipi: U-Frame Cantilever
Kanca Yükü: 357 ton
Kanca Gücü: 1.500 HP
Kontrol Sistemi: Milli sondaj yazılımı
Kuleler, hidrolik silindir kule kaldırma yöntemi ile çalışıyor.
GÖREV ALANLARI
Seyit Onbaşı Sondaj Kulesi: Şırnak Silopi, Atak-3 kuyusu
Naim Süleymanoğlu Sondaj Kulesi: Gabar, Şehit Aybüke Yalçın-71 kuyusu
ENERJİDE YERLİLİK ARTIYOR
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yaptığı açıklamada yerli ekipman kullanımının önemine dikkat çekti:
Kendi enerjimizi üretirken yerli ve milli ekipmanımızı kullanmak da en az enerji üretmek kadar önemlidir. Seyit Onbaşı ve Naim Süleymanoğlu kulelerimiz, bu vizyonun birer sonucu.
TARİH VE BAŞARIDAN İLHAM ALAN İSİMLER
Bakan Bayraktar, kulelerin isimlerini Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı ve dünya şampiyonu halterci Naim Süleymanoğlu’ndan aldıklarını belirterek, “Onların azmi ve başarısı, enerjide tam bağımsızlık yolunda bizlere örnek oluyor.” dedi.
"HEDEFİMİZ NET: ENERJİDE TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE"
Bayraktar, sosyal medya hesabında da şu ifadeleri kullandı:
Gücün ve dayanıklılığın sembolü Koca Yusuf… Rekorların adamı, yerli gücün timsali Naim Süleymanoğlu... Bir milletin küllerinden doğuşunu omuzlayan efsane Seyit Onbaşı... İsimlerini Türk milletinin gücünden ve tarihinden alan yerli sondaj kulelerimiz şimdi Şırnak'taki petrol sahalarında görev başında. Tasarımı ve üretimi Türk mühendislerinin imzasını taşıyor. Hedefimiz net: Enerjide Tam Bağımsız Türkiye.