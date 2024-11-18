Türkiye'nin G20 ülkelerine ihracatı 73,9 milyar dolar

AA

G20, dünya gayrisafi yurt içi hasılasının yaklaşık yüzde 85'ini, küresel ticaretin yüzde 75'ini oluşturan önemli bir güç.

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 19 üye ülke ve Avrupa Birliği (AB) ile Afrika Birliği'nin oluşturduğu G20'nin dönem başkanlığını, Brezilya üstleniyor.

G20 Liderler Zirvesi, bugün ve yarın Brezilya'da gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı zirvenin ana teması, "Adil bir dünya ve sürdürülebilir bir gezegen inşa etmek" olarak belirlendi.

"G20 ZİRVESİ, KÜRESEL EKONOMİ İÇİN ÖNEMLİ BİR PLATFORM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan ve Azerbaycan ziyaretleri sonrası uçakta gazetecilerin G20 Liderler Zirvesi'ne ilişkin sorusu üzerine, "Rio'da gerçekleşecek G20 Zirvesi'ni, küresel ekonomi ve enerji güvenliği konularında önemli bir platform olarak görüyoruz. Türkiye küresel ekonomi için istikrarı artırıcı önlemler ve iş birliklerine yoğunlaşmış bir ülke." ifadelerini kullanmıştı.

2019'DAKİ İHRACAT

Türkiye, G20'ye üye 18 ülkeye 2019'da 71 milyar 197 milyon dolarlık ürün ihracatı gerçekleştirdi.

2022'DEKİ İHRACAT

Koronavirüs salgının yoğun yaşandığı 2020'de Türkiye'nin söz konusu ülkelere ihracatı 68 milyar 789 milyon dolara gerilerken, 2021'de 86 milyar 780 milyon doları buldu.

İHRACAT 5 YILDA YÜZDE 37 ARTTI

Türkiye, 2022'de 97 milyar 322 milyon dolarlık, geçen yıl ise 97 milyar 249 milyon dolarlık ürünü söz konusu ülkelere sattı. Böylece Türkiye'nin bu ülkelere ihracatı 2019-2023 döneminde yaklaşık yüzde 37 artış gösterdi ve 100 milyar dolara yaklaştı.

2024'TE İHRACAT

Bu yılın 9 ayında ise Türkiye, söz konusu 18 ülkeye 73 milyar 889 milyon dolarlık ürün ihracatı gerçekleştirdi.

Öte yandan Türkiye'nin, üye ülkeler dışında AB ve Afrika Birliği'ne ihracatında da bu dönemde artış görüldü.

EN ÇOK İHRACAT ALMANYA'YA

Türkiye'nin ihracatı söz konusu dönemde 18 üye ülkenin 16'sına artarken, Suudi Arabistan ve Arjantin'e dış satım azaldı. Almanya'ya 2019'da 16 milyar 617 milyon dolarlık ürün gönderilirken, geçen yıl bu tutar yaklaşık yüzde 27 artışla 21 milyar 83 milyon dolara çıktı.

ABD'ye Türkiye'den 2019'da 8 milyar 971 milyon dolar, 2023'te 14 milyar 880 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bu ülkeye söz konusu dönemde ihracat artışı yüzde 66'yı buldu.

Türkiye'nin geçen yıl G20 ülkeleri arasında en çok ihracat gerçekleştirdiği 3. ülke ise Birleşik Krallık oldu. Bu ülkeye 2019'da 11 milyar 279 milyon dolar, geçen yıl ise yüzde 10 artışla 12 milyar 463 milyon dolarlık ürün gönderildi.

G20 İÇİNDE EN AZ İHRACAT ARJANTİN'E

G20 içinde geçen yıl Türkiye'nin en az ihracat yaptığı ülkeler ise 171 milyon dolarla Arjantin, 411 milyon dolarla Endonezya, 645 milyon dolarla Japonya oldu.

Türkiye'nin 2019 ve 2023 yıllarında söz konusu ülkelere gerçekleştirdiği ihracat (milyon dolar) ve değişim (yüzde) verileri şöyle: