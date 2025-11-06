Türkiye’nin ilk AVM’sini inşa eden Hüseyin Bayraktar vefat etti

Türkiye’nin ilk alışveriş merkezi olan Galleria’yı hayata geçiren, “AVM’lerin babası” olarak anılan Ege Endüstri Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bayraktar, 89 yaşında hayatını kaybetti.

Bayraktar Grubu’nun kurucusu olan iş insanı, yıllarca otomotiv sanayi ve gayrimenkul alanlarında faaliyet gösteren şirketleriyle Türk sanayisine önemli katkılar sundu.

ŞİRKETTEN TAZİYE MESAJI

Ege Endüstri, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin Bayraktar’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kendilerine Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz. Sayın Bayraktar’ın vefatı nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı görevine, mevzuat gereği en kısa sürede atama yapılacak ve kamuya duyurulacaktır.