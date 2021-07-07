Sıcak hava balon turlarının başkenti Nevşehir’in Kapadokya bölgesinde Türkiye’nin ilk figürlü sıcak hava balonu gökyüzü ile buluştu.

Türkiye logosu olan kalp şeklinde tasarlanan sıcak hava balonu bugün ilk kez Nevşehir’in Kapadokya bölgesinde görücüye çıktı.

Türkiye’nin ilk şekilli sıcak hava balonu Kapadokya semalarında uçarken yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekti.

TÜRKİYE LOGOSU OLAN KALP ŞEKLİNDE BALON BEĞENİ ALDI

Özel olarak tasarlanan ve üzerinde Türkiye logosu olan kalp şeklinde balon yerli ve yabancı turistlerin de büyük beğenisini kazanırken ilk kez havalanan figürlü balon yaklaşık 1 saat uçuş gerçekleştirdi. Balonu üreten kurumun yönetim kurulu başkanı Bilge Ezel, Türkiye’nin ilk figürlü balonu ile Kapadokya semalarında uçmaktan dolayı son derece heyecanlı ve mutlu olduklarını söyledi.

Türkiye’nin ilk figürlü balonu Kapadokya’da uçtu VİDEO

“TÜRKİYE’NİN İLK ŞEKİLLİ BALONU 38 YIL SONRA İLK KEZ GELİYOR”

Ezel, “Şuanda Türkiye’nin ilk şekilli balonu 38 yıl sonra ilk kez geliyor. Kanuni Sultan Süleyman isimli balon Türkiye’ye 1988 yılında gelmişti. 1989 yılında da biz bu balonu Fransa’da uçurmuştuk.

İSİMLERİ, KAPADOKYA AŞKINA VE GÖBEKLİTEPE AŞKINA

Ama şuanda Türkiye’nin ilk özel şekilli balonu Türkiye aşkına sıcak havalı kalp balonu, Kapadokya aşkına ve Göbeklitepe aşkına ismini koyduk. Özel şekilli kalp balonumuz hem turizme hizmet verecek aynı zamanda da Türkiye’deki açık hava reklam mecrasında ilk ve yeni markaların gökyüzünde yer almasını hedefledik. Şu anda heyecanlıyız. Kapadokya’da ilk balon turizmini başlatan biri olarak Türkiye’ye ilk şekilli balonunu kazandırmanın ayrı bir onurunu yaşıyoruz. Bu aynı zamanda Türkiye’nin tanıtımı için çok önemli.

6 BALON FESTİVALİNDEN DAVET ALDIK

Şuanda dünyadaki 6 balon festivalinden davet aldık. Dolayısıyla Türkiye’yi tanıtmak için buralara da gideceğiz. Bugün ilk kez test uçuşunu yapıyoruz. Birkaç gün sonra Gökbeklitepe’de uçacağız. VİP yolcularımızla beraber evlenmek isteyenler, doğum günlerinde, özel günlerinde bu balonumuzu kiralamak isteyen müşterilerimize açık. Şuanda Türkiye’de düğün yapmak isteyen Hindistan’dan da talep geldi. Kapadokya bölgemize ilki yaşatmanın gururunu yaşıyoruz.” dedi.