Türkiye'nin mart ayı bütçe dengesi açıklandı Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı mart ayı bütçe dengesine göre, bütçe açığı 209 milyar TL oldu.

AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mart ayı bütçe dengesine ait verileri aktardı.

Buna göre 2024 yılı Mart ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 692,8 milyar TL, bütçe gelirleri 483,8 milyar TL ve bütçe açığı 209 milyar TL olarak gerçekleşti.

Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 618,3 milyar TL ve faiz dışı açık ise 134,4 milyar TL olarak kaydedildi.

2024 Yılı Ocak-Mart dönemi merkezi yönetim bütçe gerçekleşmeleri

2024 yılı Ocak-Mart döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 2 trilyon 150,7 milyar TL, bütçe gelirleri 1 trilyon 637,2 milyar TL ve bütçe açığı 513,5 milyar TL olarak gerçekleşti.

Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 1 trilyon 900,2 milyar TL ve faiz dışı açık ise 263 milyar TL olarak kayıtlara geçti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)