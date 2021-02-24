Türkiye'nin muz üretimi 2020'de yıl yüzde 32,8 arttı

Muz üretimi ile ilgili yapılan çalışmaların başarılı sonuçları rakamlara yansıdı. Genel anlamda üretim ve ihracat artarken ithalat ise geriledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın muz üretimini ve verimliliğini artırmak amacıyla yaptığı Ar-Ge çalışmaları, Türkiye'nin muz üretimi geçen yıl yüzde 32,8 artarak 728 bin tona ulaştı.

2016'da 11 ton olan muz ihracatı geçen yıl 22,4 tona yükseldi, ithalat aynı dönemde 209 bin 393 tondan 152 bin 951 tona geriledi.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’ne (TAGEM) göre, Mersin Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü ve Antalya Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü çeşitli projeleri hayata geçirdi.

TESCİL EDİLEN 3 CEŞİT MUZUN VERİMLİLİĞİ YÜZDE 91 ARTTI

Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü tarafından ülke şartlarına uygun olarak geliştirilen ve tescil ettirilen "dwarf cavendish", "grand nain", "Alata azmanı" çeşitlerinin üretimdeki payı yüzde 91'e kadar yükseldi. Yürütülen Ar-Ge çalışmalarıyla ülkenin yıllık muz ihtiyacının yaklaşık 4'te 3'ü yerli üretimden karşılanmaya başlandı.

Enstitü tarafından tescil ettirilen çeşitlerin fidan üretim ve pazarlama hakları özel sektöre devredildi. Özel sektör bu çeşitlerin fidanlarını doku kültürü yöntemiyle üreterek muz üreticilerine pazarlıyor.

DÖRT İLDE ÜRETİM ARTIŞI

Muz üretiminde önde gelen illerden Mersin'de üretim Anamur, Aydıncık ve Bozyazı, Antalya'da ise Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde gerçekleştirilirken, son yıllarda Antalya'nın Manavgat, Serik, Kumluca ve Finike ilçeleri, Mersin'in Erdemli, Silifke, Tarsus ve Akdeniz ilçelerinde de muz üretiminde artış oldu.

Diğer illerden Hatay'da Arsuz, Dörtyol, Erzin ve Kumlu, Adana'da Karataş, Yüreğir, İmamoğlu, Ceyhan ve Yumurtalık ilçelerinde muz yetiştiriciliğinde gelişmeler kaydedildi.

GEÇEN YILKİ ÜRETİM ARTIŞI YÜZDE 32,8

Yerli muz üretiminde yürütülen çalışmalar sayesinde üretim arttı. Geçen yıl üretim bir önceki yıla göre yüzde 32,8 artarak 728 bin 133 tona yükseldi.

MUZ İHRACATI ARTTI

Artan üretimle muz ihracatında da artış gözlendi. 2016'da 11 ton olan ihracat geçen yıl 22,4 tona çıktı. Muz ihracatında Gürcistan, Suriye, Fransa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti öne çıkan ülkeler oldu. İthalat ise aynı dönemde 209 bin 393 tondan 152 bin 951 tona geriledi.