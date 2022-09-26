Türkiye'nin muz üretimi 5 yılda yüzde iki katından fazla arttı

Türkiye'de muz üretimi, 5 yılda yüzde 139,4 artarak 2021 itibarıyla 883 bin 445 tona yükseldi.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'nün (TAGEM) muz üretimini ve verimliliğini artırmak amacıyla yaptığı AR-GE çalışmaları meyvelerini verdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2017-2021 döneminde Türkiye'de muz üretilen alan ve ürün miktarı düzenli artış gözlendi.

2017'de 369 bin ton muz üretimi gerçekleşirken sonraki iki yılda sırasıyla yaklaşık 499 bin ton ve 548 bin tonluk üretim kaydedildi. Geçen yıl ise üretim 2020 yılına kıyasla yüzde 21,3 artarak 728 bin tondan 883 bin tona yükseldi. Böylece Türkiye'de muz üretimi son 5 yılda yüzde 139,4 artış gösterdi.

Üretimin yarısından fazlası Mersin'de

AA'nın haberine göre muz üretiminin yarısından fazlası Mersin'de gerçekleştirildi. Kentte geçen yıl 455 bin ton civarında üretim yapıldı. Bu ili söz konusu dönemde yaklaşık 376 bin tonla Antalya takip etti. Muz üretiminde Adana, Hatay ve Muğla'da dikkati çeken iller arasında yer aldı. Düşük miktarlarda da olsa Manisa, Denizli, İzmir ve Osmaniye'de muz üretimi yapıldı.

Türkiye'de son dönem muz üretim verileri