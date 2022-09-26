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- Türkiye'nin muz üretimi 5 yılda yüzde iki katından fazla arttı
Türkiye'nin muz üretimi 5 yılda yüzde iki katından fazla arttı
- 26.09.2022 - 08:54
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'nün (TAGEM) muz üretimini ve verimliliğini artırmak amacıyla yaptığı AR-GE çalışmaları meyvelerini verdi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2017-2021 döneminde Türkiye'de muz üretilen alan ve ürün miktarı düzenli artış gözlendi.
2017'de 369 bin ton muz üretimi gerçekleşirken sonraki iki yılda sırasıyla yaklaşık 499 bin ton ve 548 bin tonluk üretim kaydedildi. Geçen yıl ise üretim 2020 yılına kıyasla yüzde 21,3 artarak 728 bin tondan 883 bin tona yükseldi. Böylece Türkiye'de muz üretimi son 5 yılda yüzde 139,4 artış gösterdi.
Üretimin yarısından fazlası Mersin'de
AA'nın haberine göre muz üretiminin yarısından fazlası Mersin'de gerçekleştirildi. Kentte geçen yıl 455 bin ton civarında üretim yapıldı. Bu ili söz konusu dönemde yaklaşık 376 bin tonla Antalya takip etti. Muz üretiminde Adana, Hatay ve Muğla'da dikkati çeken iller arasında yer aldı. Düşük miktarlarda da olsa Manisa, Denizli, İzmir ve Osmaniye'de muz üretimi yapıldı.
Türkiye'de son dönem muz üretim verileri
- Geçen yıl muz üretin alanları 122 bin 864 dekara yükseldi.
- Muz ihracatı geçen yıl 373,4 tona çıktı. Son 5 yılda 455,5 tonluk muz ihracatıyla 450,9 bin dolar gelir elde edildi.
- Artan üretimle birlikte muz ithalatında azalış gözlendi. İthalat yapılan ülkelerde ise 114,4 bin ton ile Ekvator ilk sırada yer aldı.
- Muz ihracatında geçen yıl Suriye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Gürcistan öne çıkan ülkeler oldu.
- İthalat ise aynı dönemde 207,9 bin tondan 119,3 bin tona gerildi.
- Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı TAGEM, Mersin Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü tarafından muz üretiminde verimi, kaliteyi ve raf ömrünü artırmak için bugüne kadar 13 proje gerçekleştirildi.
- Dünya muz üretiminde Türkiye'nin payı, 2015 yılında yüzde 0,23 iken 2020'de yüzde 0,55'e yükseldi.
- Öte yandan tescil ettirilen çeşitlerin fidan üretim ve pazarlama hakları özel sektöre devredildi.