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    Türkiye'nin net dış borç stoku 262.2 milyar dolar

    Türkiye'nin 30 Eylül itibarıyla brüt dış borç stoku 435 milyar 100 milyon dolar, net dış borç stoku ise 262 milyar 200 milyon dolar oldu.
    • AA
    • 31.12.2020 - 13:00
    • Güncelleme : 31.12.2020 - 13:07
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    Türkiye'nin net dış borç stoku 262.2 milyar dolar

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Eylül itibarıyla brüt ve net dış borç stoku, Hazine garantili dış borç stoku ve kamu net borç stoku ile Avrupa Birliği (AB) tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini açıkladı.

    Buna göre, Türkiye'nin brüt dış borç stoku 435 milyar 100 milyon dolar oldu. Stokun milli gelire oranı yüzde 59,1 olarak hesaplandı. Türkiye'nin net dış borç stoku da aynı dönemde 262 milyar 200 milyon dolar olarak belirlendi. Stokun milli gelire oranı yüzde 35,6 olarak kayıtlara geçti.

    Türkiye nin net dış borç stoku 262.2 milyar dolar #1

    HAZİNE GARANTİLİ DIŞ BORÇ STOKU İSE 14.7 MİLYAR DOLAR OLDU

    Kamu net borç stoku bu dönemde 941 milyar 100 milyon lira olarak gerçekleşti. Stokun milli gelire oranı yüzde 19,8 olarak belirlendi.

    AB tanımlı genel yönetim borç stoku, 2 trilyon 18 milyar 4 milyon lira, bu rakamın milli gelire oranı da yüzde 42,6 olarak kaydedildi.

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