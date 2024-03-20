Orman Mühendisleri Odası: Türkiye'nin orman varlığı korunuyor! Yanan alanlar maksadı dışında kullanılmıyor Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, 20 yıl önce 20,2 milyon hektar olan orman varlığının günümüzde 23 milyon hektarı geçtiğini belirterek, yanan ormanlık arazilerin de tekrar orman olarak kullanıldığını belirtti.

AA

Türkiye'de ormanların anayasal hükümle koruma altında.

Türkiye, en çok ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında Avrupa'da birinci, dünyada ise 4'üncü sırada.

Türkiye yüzölçümlerine göre en çok orman varlığına sahip ülkeler kategorisinde 27'nci sırada.

Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Milli Ağaçlandırma Seferberliği" ilan etmesinden sonra Marmara Adası büyüklüğünde alanın ormanlaştırıldığını belirtti.

Türkiye'de ormanların anayasal hükümle koruma altında olduğunu anımsatan Türkyılmaz, dünyada hiçbir ülkede böyle bir koruyucu hükmün olmadığına dikkati çekti.

"20 yıl önce 20,2 milyon hektar olan orman varlığı 23 milyon hektarı geçti"

Türkyılmaz, 20 yıl önce 20,2 milyon hektar olan orman varlığının 23 milyon hektarı geçtiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Türkiye yüzölçümünün 29,8'i orman örtüsüyle kaplı. Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) raporlarına göre Türkiye, en çok ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında Avrupa'da birinci, dünyada ise 4'üncü sırada yer alıyor. Türkiye yüzölçümlerine göre en çok orman varlığına sahip ülkeler kategorisinde 27'nci sırada. Orman alanlarını en çok artıran ülkeler sıralamasında da Avrupa'da birinci, dünyada 6. sırada yer almaktadır.

"Marmara Adası büyüklüğünde alan ormanlaştırıldı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Milli Ağaçlandırma Seferberliği' ilan etmesinden sonra Marmara Adası büyüklüğünde alan ormanlaştırıldı.

"Yanan alanlar maksadı dışında kullanılmıyor"

Yangında kaybolan alanların ormanlaştırılma maksadı dışında kullanılmasının mümkün olmadığına işaret eden Türkyılmaz, 2021'de son yılların en büyük yangın felaketinin yaşandığını ve o dönemde yanan alanların bir metrekaresinin bile imara açılmadığını vurguladı.

Yangında zarar gören alanların son durumuna ilişkin de bilgi veren Türkyılmaz, şu ifadeleri kulandı:

Oraya gidenler, saha temizlemelerinin yapıldığını, tohum ekimleri ya da fidan dikimlerinin gerçekleştirildiğini, bir kısmında da ekilen tohum ve dikilen fidanların büyümesiyle oluşan yeşil örtüyü görecek. Türkiye, yanan alanları ormanlaştırma maksadı dışında kullanmadı, kullanmıyor ve kullanmayacaktır.

"Yanan alanların aynı ağaç türüyle ağaçlandırılması gerekiyor"

Kamuoyunda yanan alanlarda kızılçam yerine zeytin ağacı dikilmesi yönünde görüşler olduğuna işaret eden Türkyılmaz, şu bilgileri verdi:

Yanan alanların aynı ağaç türüyle ağaçlandırılması gerekiyor, mevcut ağaçların dışında bir ağaca dönüşüm doğru değil. Kızılçam, yangın sonrası ağaçlandırma kültürüne en yatkın biyolojisi olan ağaç türüdür. Siz şimdi o ağacın olduğu yere kayın, köknar dikemezsiniz. Çünkü yetişme ortamı buna müsait değildir. Kızılçamın yerine başka ağaç dikilmesi doğru değil.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)