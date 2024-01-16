Türkiye'nin otomotiv yan sanayi ihracatı tüm zamanların rekorunu kırdı Otomotiv ihracatta liderliğini korurken, otomotiv yan sanayi de 14 milyar dolarlık ihracatla rekora koştu.

AA

Türkiye'nin lokomotif sektörü otomotiv endüstrisinin 2023’teki toplam dış satımının yüzde 40,43'ünü yan sanayi ürünleri oluşturdu.

Otomotiv yan sanayi ihracatında geçen yıl, yüzde 9 artışla 14 milyar 153 milyon 842 bin dolara ulaşarak yıllık bazda en iyi performansını sergiledi.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerine göre, 2022'yi 30 milyar 995 milyon 808 bin dolarlık dış satımla kapatan otomotiv endüstrisi, geçen sene yüzde 13 artışla 35 milyar 4 milyon 230 bin dolarlık ihracatla tüm zamanların rekorunu kırdı.

210 noktaya ihracat

Otomotiv endüstrisinin en önemli alt ürün grubu olan "yan sanayi"de geçen yıl 210 ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye dış satım yapıldı.

İlk sırada Almanya yer aldı

Yan sanayide en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sırada, otomotiv sektörünün ana pazarı Almanya yer aldı.

Almanya'ya 2023'teki dış satım 2022'ye göre yüzde 8 artarak 2 milyar 962 milyon 513 bin dolardan 3 milyar 204 milyon 811 bin dolara çıktı.

Rusya'ya yan sanayi ihracatı yüzde 44 arttı

En fazla ihracat yapılan ikinci ülke olan Rusya'ya dış satımda yüzde 44'lük artış sağlandı. 2022'de 676 milyon 20 bin dolarlık yan sanayi ürünü satılan Rusya'ya geçen yıl 975 milyon 515 bin dolarlık ürün gönderildi.

Üçüncü sırada ABD yer aldı

Üçüncü sırada yer alan ABD'ye yan sanayi ihracatı yüzde 3,4 azalışla 892 milyon 870 bin dolardan 862 milyon 56 bin dolara geriledi.

Dördüncü sırada Fransa var

Bu dönemde dördüncü sırada yer alan Fransa'ya yan sanayi ihracatı yüzde 15,34 artışla 851 milyon 278 bin dolara, beşinci sıradaki İtalya'ya ihracat da yüzde 7,2'lik artışla 848 milyon 232 bin dolara yükseldi.

Yan sanayi ihracatında Birleşik Krallık 746 milyon 99 bin dolarla altıncı, İspanya 674 milyon 945 bin dolarla yedinci, Polonya 577 milyon 957 bin dolarla sekizinci, Romanya 491 milyon 765 bin dolarla dokuzuncu ve Belçika da 350 milyon 189 bin dolarla onuncu sırada yer aldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)