Türkiye'nin petrol ürünleri ihracat rekoru 2023 Aralık'ta kırıldı Türkiye'nin petrol ürünleri ihracatında geçen yıl en yüksek artışın aralık ayında gerçekleştirildiği bildirildi.

AA





İthal edilen ham petrol, yurt içinde Türkiye Petrol Rafinerileri (TÜPRAŞ) ile SOCAR Türkiye'nin Star Rafinerisi'nde işleniyor.

Türkiye, yıllık 42 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine sahip.

Toplam petrol ürünleri ihracatı ve ihracatın dağılımı aktarılırken, ürünlerin yüzde 78'isinin de Avrupa ve ABD'ye gönderildiği bildirildi.

Türkiye, 2023'te petrol ürünlerinde en fazla ihracatı yüzde 66'lık artışla aralıkta gerçekleştirdi.

Böylece Türkiye'nin petrol ürünleri ihracatında geçen yıl en yüksek artış aralıkta gerçekleşmiş oldu.

Aralık 2023 ihracatı

Petrol ürünleri ithalatı ise Aralık 2023'te, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,7 artarak 4,3 milyon ton olarak gerçekleşti. Bunun 2,9 milyon tonunu ham petrol, 1 milyon tonunu ise motorin türleri, kalan kısmı ise diğer petrol ürünleri oluşturdu.

Türkiye'nin, 2023'teki petrol ithalatı

Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre, Türkiye'nin, 2023'te ham petrol ithalatı 31,4 milyon ton, petrol ürünleri üretimi 36,5 milyon ton, petrol ürünleri ihracatı ise 13,3 milyon ton oldu.

Petrol ürünleri üretimi

Yıllık petrol piyasası görünümüne göre, 2023'te petrol ürünleri üretimi önceki yıla göre yüzde 3,9 düşerken, ithalat yüzde 26,3, ihracat yüzde 5,1, tüketim yüzde 8, ihrakiye satışları ve transit rejime tabi teslimlerin dahil edildiği toplam teslim ise yüzde 7 arttı.

Yurt içi tüketim

Sektörde yurt içi tüketim 31,9 milyon ton, ihrakiye satışları ve transit rejime tabi teslimlerin dahil edildiği toplam teslim ise geçen yıl 34,8 milyon ton olarak kayıtlara geçti.

Petrol piyasası

Petrol piyasası genel görümüne bakıldığında, petrol ürünleri ihracatı aralıkta yıllık bazda yüzde 66,4 artarak 1,3 milyon ton düzeyinde gerçekleşti. Bunun 515,3 bin tonunu havacılık yakıtları, 266,5 bin tonunu motorin türleri, 258,2 bin tonunu benzin türleri, 72,9 bin tonunu fuel oil türleri, 53,4 bin tonunu denizcilik yakıtları ve 145,8 bin tonunu ise diğer ürünler oluşturdu.

Petrol ürünleri ihracatının yüzde 78'i Avrupa ve ABD'ye yapıldı

İhracatın ülke bazlı dağılımına bakıldığında ise ABD ile Avrupa ülkeleri Türkiye'nin petrol ürünlerinin ana destinasyonu oldu. Söz konusu dönemde ihracatın yüzde 78'i Avrupa ülkeleri ile ABD'ye yapılırken, ülke bazında en fazla ihracat yüzde 28,1 ile Hollanda'ya gerçekleştirildi.

Hollanda'yı yüzde 14,1 ile ABD, yüzde 8,6 ile Romanya, yüzde 7,7 ile İtalya, yüzde 5,1 ile İspanya, yüzde 4,8 ile Lübnan, yüzde 4,6 ile Slovenya, yüzde 3,9 ile İngiltere ve yüzde 3,8 ile Fransa takip etti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)