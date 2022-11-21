Türkiye'nin toryum rezervleri enerjide dışa bağımlılığı bitirecek güçte

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde tespit edilen ve kalitesi açısından da dünyadaki benzerlerine göre güçlü olan toryum rezervlerinin işlenmesi ile birlikte ülkemiz önemli bir avantaj yakalayacak.

Dünyada enerji krize yaşanırken ve yeşil enerjiye yöneliş varken Türkiye, toryum rezervleriyle ile ön plana çıkıyor. Türkiye, işlendiğinde, toryum rezervleri ile dış bağımlılığı tamamen bitirecek bir kapasiteye sahip.

Türkiye, nükleer enerji ham maddesi olan toryum açısından önemli bir potansiyele sahip ve zenginlik sınıflandırmasında toryum madeni, çok zengin madenler sınıfında bulunuyor.

Isparta Aksu'da 20 bin tonluk toryum rezervi keşfi

Türkiye'de 2022'nin başında Isparta Aksu'da, 20 bin tonluk toryum rezervi keşfedildi. Bu keşif, Türkiye'yi, dünyada toryum rezervi konusunda ikinciliğe taşıdı.

Bu rezerv ve toryum Türkiye için çok önemli. Dünyada 6,35 milyon ton toryum kaynağı bulunuyor. Türkiye ise şu anda toplamda 790 bin ton toryum rezervine ulaştı.

120 trilyonluk petrole eş değer

Daha önce Türkiye'deki toryum rezervinin enerji üretimi açısından, 120 trilyon dolarlık petrole eşit olduğunu dile getirilmişti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu konuda "Enerjide çok daha farklı alanlar açılacak." diyerek Türkiye'nin saklı bir hazineye sahip olduğunun sinyalini vermişti.

Reaktörlerin geliştirilmesi gerekiyor

Şu ana kadar bulunan toryum rezervleri ile dünyada yüzde 20'lik paya sahip olan ve dünyanın sayılı ülkeleri arasına giren Türkiye'nin, gerekli reaktörleri geliştirmesi halinde, bağımsız çok büyük bir enerji kaynağına kavuşması mümkün.

Nerelerde işlenecek

Yeni nesil nükleer santrallerin en temiz yakıtı olarak tanımlanan toryumun, Sinop ve Trakya'da yapılması planlanan nükleer santralde kullanılması gündemde.

Türkiye'de toryum bulunan şehirler

Türkiye'de bu madenin en çok bulunduğu bölgeler Isparta ve Eskişehir olarak göze çarpıyor. Sadece Isparta'daki 20 bin ton üzerindeki toryum rezervi, Türkiye'nin 100 yıl boyunca enerji ihtiyacını karşılayabilme gücüne sahip olduğu biliniyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de, geçmiş yıllarda Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, Eskişehir- Sivrihisar-Kızılcaören yöresindeki nadir toprak elementleri ve toryum kompleks cevher yatağında, 374 bin ton görünür rezerv tespit edildi.

Başlıca rezervin, MTA tarafından yapılan aramalar sonucunda tespit edilmiş olan Eskişehir ili Sivrihisar ilçesinin kuzeybatısındaki Kızılcaören bölgesindeki nadir toprak elementleri, barit, floritve toryum içerikli kompleks cevher yatağı olduğunu görülüyor.

Bu bölge haricinde, toryum yatakları tespit edilmiş olan Malatya-Hekimhan-Kuluncak, Kayseri-Felâhiye, Sivas, Diyarbakır ve Burdur-Çanaklı sahalarında daha ayrıntılı arama çalışmalarının yapılması sonucunda, ülkemizin toryum rezervinin artacağı tahmin ediliyor.

Dünyada toryum rezervi olan ülkeler

OECD Nükleer Enerji Ajansı (NEA) ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (IAEA) verilerine göre dünya toryum rezervlerinde ilk sırayı 846 bin tonla Hindistan alırken 790 bin tonla Türkiye ikinci, 606 bin tonla Brezilya üçüncü. Avustralya 521 bin, ABD 424 bin, Mısır'da 380 bin ton olarak sıralanıyor.

Toryum Nedir

Toryum, kurşun renginde, atom enerjisi kaynağı olarak kullanılan radyoaktif bir element, olarak tanımlanıyor. Toryum doğada serbest halde bulunmaz, yaklaşık 50 civarında mineralin yapısı içinde yer alıyor. Bunlardan sadece monazit, torit, torianit ve allanit toryum üretiminde kullanılıyor. Bu mineraller de genellikle nadir toprak elementleri (NTE) ile birlikte bulunuyor.