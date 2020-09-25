Türkiye'nin ulaştırma projelerine yurt dışından övgü yağıyor

Dünyanın dört bir yanından en iyi altyapı projelerinin tanıtıldığı 13'üncü Küresel Altyapı Liderleri Forumu'nda, Türkiye, ulaştırma alanındaki altyapı projeleriyle ilgi çekti.

Her yıl dünyanın dört bir yanında milyar dolarlık altyapı projelerinin mercek altına alındığı Küresel Altyapı Liderleri Forumu'nda, bu yıl Türkiye'nin de ulaştırma alanındaki altyapı projeleri yabancı yatırımcılara tanıtıldı.

Türkiye, pek çok alanda hayata geçirdiği altyapı projeleriyle küresel arenada da ilgi çekmeye devam ediyor.

YABANCI YATIRIMCILAR, TÜRKİYE'NİN ULAŞTIRMA PROJELERİ İLE İLGİLENDİ

Her yıl dünyanın dört bir yanından en iyi altyapı projelerinin tanıtıldığı ve bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Küresel Altyapı Liderleri Forumu'nda, Türkiye de ulaştırma alanındaki altyapı projeleriyle yer aldı.

BU YILKİ TEMA: GERÇEK FIRSATLAR, CESUR TOPARLANMA

Ülkelerin altyapı projelerinin mercek altına alındığı forum, koronavirüs nedeniyle bu yıl ilk kez sanal ortamda düzenlendi. Sektör temsilcilerinin özel olarak katıldığı forum, "Gerçek fırsatlar, cesur toparlanma" temasıyla gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi de Türkiye'deki çeşitli altyapı projelerini söz konusu etkinlikte uluslararası yatırımcılara tanıttı.

"FORUMDA YER ALAN PROJELER FARK YARATAN, STRATEJİK PROJELER"

Küresel Altyapı Liderleri Forumu'nun organizasyonunu gerçekleştiren, Washington DC merkezli danışmanlık şirketi CG-LA Infrastructure şirketinin Üst Yöneticisi (CEO) Norman Anderson, Türkiye'nin altyapı projelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

En iyi 100 küresel altyapı projesine odaklandıklarını belirten Anderson, ülkelerin stratejik projelerinin belirlenmesi ve önceliklendirmenin oldukça zor olduğunu söyledi.

“HİÇ BİR BÜYÜK PROJE BİR SORUMLU OLMADAN BAŞARILAMAZ”

Anderson, forumda yer alan projelerin fark yaratan, stratejik projeler olduğuna işaret ederek, ayrıca forumda "liderleri" tanıtmak istediklerini çünkü hiç bir büyük projenin bir sorumlu olmadan başarılamayacağını ifade etti.

TÜRK ALTYAPI PROJELERİNE ÖVGÜ

Büyük projeler ve liderlerini bir araya getirmenin önemini vurgulayan Anderson, forumda yer alacak projeleri belirlerken 250 projeden oluşan bir listeyle işe başladıklarını ardından bir puanlama mekanizmasıyla bu listeyi "En iyi 100"e indirdiklerini anlattı.

Anderson, ulaştırma, enerji, teknoloji, madencilik ve turizm de aralarında bulunduğu 10 altyapı sektöründen projelerin forumda yer aldığını belirterek, "Bu yılki forum, 6 kıtadan, 20'yi aşkın ülkeden 88 sektör lideri konuşmacı ve toplam değeri 175 milyar dolar olan 46'dan fazla canlı projenin sunumuna ev sahipliği yaptı." dedi.

“TÜRKİYE, SON 10 YILDA ALTYAPIDA SÜPER GÜÇ SEVİYESİNE ULAŞARAK DÜNYA ÇAPINDA PROJELER İNŞA EDİYOR”

Türkiye'nin altyapı projelerine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Anderson, "Türkiye'nin dünyadaki en gelişmiş altyapı şirketlerinden, politikalarından ve projelerinden bazılarına sahip olduğuna inanıyoruz. Türkiye, son 10 yılda altyapıda süper güç seviyesine ulaşarak dünya çapında projeler inşa ediyor." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE KÜRESEL GİRİŞİMİN ÖN SAFLARINDA YER ALMALI"

Forumda yer alan Türk altyapı projelerinin "1'inci sınıf" projeler olduğunu aktaran Anderson, bu projelerin iyi fırsatlar sunduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin bu alanda küresel girişimin ön saflarında yer alması gerektiğini belirten Anderson, bunun hem Türkiye hem de dünyaya fayda sağlayacağını anlattı.